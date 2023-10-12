ua en ru
Чт, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

Хмельницкая область, Четверг 12 октября 2023 11:02
UA EN RU
В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо Рекордный травяной тризуб в Хмельницкой области (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В селе Зянковцы в Деражнянском районе в Хмельницкой области зарегистрировали удивительный рекорд - самый большой тризуб из дидухов и сухих цветов. Автор хочет продать эту работу на аукционе, чтобы помочь семье павшего односельчанина.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает эту историю со ссылкой на Facebook-пост руководительницы Национального реестра рекордов Украины Ланы Ветровой.

Что известно о рекорде

Автором тризуба является бывший военный Владимир Таранцица. Для того чтобы изготовить такой тризуб, ему понадобилось три месяца. Уже весной он начал собирать и высушивать травы, делать дидухи из колосков пшеницы, ячменя, овса, льна, зверобоя.

Среди других растений на тризубе можно увидеть тысячелетник, зверобой, топорики, пижму, лаванду.

В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудоВ селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

Тризуб состоит из многих видов растений (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

"Мы всегда очень ценим рекорды, инициаторами которых выступают люди из села. Их не так много, но все они несут в себе большую любовь к земле, традициям", - пишет Лана Ветрова.

Рекордный тризуб вышел высотой 6,6 метра, шириной 4,04 метра. Основу составляли дидухи, которых насчитали 102 штуки!

В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

Рекордный тризуб из разнотравья (фото: facebook.com/Лана Ветрова)

Владимир Таранцица планирует продать свой тризуб на аукционе, чтобы помочь землякам - вдове погибшего бойца и раненому солдату.

К слову мастер работает с дидухами и венками и делает их на заказ. Дочь Ольга помогает в этом отцу и ведет страницу в социальных сетях.

В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудоВ селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

Несколько работ Владимира (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)

На странице с работами Владимира можно найти другой герб Украины, правда, он чуть ли не в два раза меньше. Стоит такой экспонат 18 000 гривен.

В селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудоВ селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудоВ селе в Хмельницкой области изготовили рекордный травяной тризуб: смотрите, как выглядит это чудо

Меньший тризуб в исполнении Владимира Таранцица и процесс работы (фото: instagram.com/ubranstvo.ua)

Раньше мы рассказывали о другом гигантском трезубце, который выкосили фермеры на поле в Одесской области.

Читайте также о таланте 12-летней украинки, попавшей в Книгу рекордов Гиннеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
рекорди