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Секреты приготовления идеального крем-супа: это должна знать каждая хозяйка

Автор: Тетяна Самарук

Лучшим вариантом в холодное время будет съесть вкусного и согревающего крем-супа. Все потому, что он имеет плотную консистенцию, нежную и шелковистую текстуру и очень питательный. Однако, не все знают, как правильно приготовить такое блюдо.

Замечательными секретами приготовления крем-супа поделилась фудблогер "easyloafbook" в Instagram.

Нежная текстура

Для нежной текстуры понадобится блендер и сито. Так, и хоть сито – это дополнительных 5-10 минут после блендера. Впрочем, попробовав так один раз, вы вряд ли захотите готовить по-другому.

Насыщенный вкус

Чтобы раскрыть вкус основных ингредиентов, нужно использовать овощной бульон - он же основа крем-супа. В частности, для того, чтобы придать блюду более богатый и особый вкус – используйте сливки. Добавлять их нужно в самом конце, когда уже взбили суп блендером и пропустили через сито.

Секреты приготовления крем-супа (pixabay)

Идеальный баланс вкуса

Топпинг является важным элементом с точки зрения декорирования супа.

К тому же особенностью большинства таких супов является то, что для их приготовления овощи и грибы варят на медленном огне до мягкости, а затем перебивают в пюре с помощью блендера с ароматными травами.

Кстати, разница между крем-супом и супом-пюре лишь в одном ингредиенте. В частности, крем-суп для большей нежности добавляют сливки, а суп-пюре радует своим овощным вкусом без их добавления.

Раньше мы называли рецепты лучших согревающих супов при простуде.

Также мы писали, что нутрициолог раскрыла, чем полезен бульон при простуде.

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