Названы рецепты лучших согревающих супов при простуде: идеально подойдут в холодное время

Если с наступлением холодов, вы почувствовали, что начинаете заболевать или уже заболели, то можете сварить себе один из согревающих супов. Еще издавна суп считался лучшим выбором для больных людей. Он не только может согреть, но и подпитать организм полезными веществами.

Куриный суп

Куриный суп (фото: metro.co.uk)

Есть причина, по которой куриный суп является популярным блюдом, и этот проверенный рецепт наверняка пробудит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

1 целая курица (жареная курица с мясом, отделенным от костей)

1,5 литра воды

1 коричневая луковица

1 луковица фенхеля

1 большая морковь

Стебли петрушки

Чайная ложка черного перца

2 лавровых листа

Большая щепотка соли

Суп:

250 г вашей любимой крошечной формы макарон

1 чайная ложка сливочного масла

1 зубчик чеснока мелко натереть

Щепотка корицы

Щепотка хлопьев чили

Жареное куриное мясо

1 лимон

Пучок укропа

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты бульона в большую кастрюлю и варите 4-5 часов, пока не получите насыщенный и ароматный куриный бульон.

Когда вы будете готовы приготовить суп, добавьте пасту и масло в кастрюлю и жарьте на слабом огне, пока паста не станет слегка подрумяненной.

Добавьте чеснок, корицу и хлопья чили и дайте немного пошипеть, прежде чем перемешать курицу.

Налейте несколько половников бульона так, чтобы паста была полностью покрыта хотя бы на 2,5 сантиметра, и варите на медленном огне, пока паста не приготовится.

Удалите цедру с половинки лимона, выдавите сок из лимона и добавьте его в суп с большим количеством свежего укропа.

Подавать надо с большим количеством хлопьев чили, укропом и добавлением лимона.

Суп из моллюсков и имбиря

Суп из моллюсков и имбиря (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 кг моллюсков

2 кусочка имбиря размером с большой палец

1 маленькая луковица

3 зубчика чеснока

1,5 литра воды

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка рыбного соуса

1 целая азиатская капуста или пак чой

2 столовые ложки масла

Жасминовый рис (по желанию)

Приготовление:

В кастрюле нагрейте немного масла и обжарьте ароматные ингредиенты; добавте имбирь и лук и варите 3-5 минут. После чеснока нужно варить еще минуту и влить воду в кастрюлю, затем довести до кипения.

Далее следует добавить соль и рыбный соус. Тщательно перемешайте суп, попробуйте его, если хотите добавить больше соли или рыбного соуса, можете сделать это. Добавьте моллюсков в суп, закройте крышкой и тушите 8-10 минут.

Снимите крышку с кастрюли и добавьте азиатскую капусту или овощ по своему выбору. Закройте крышкой и тушите около 5 минут.

Теперь он готов к подаче с жасминовым рисом.

Тыквенный суп

Тыквенный суп (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

2 нарезанных лука-шалот

1 нарезанный долькой чеснок

750 г пюре из тыквы или мускатной тыквы

150 мл овощного бульона

150 г кокосовых сливок

1 чайная ложка ндужи (острая пастообразная свиная колбаса) или сушеных хлопьев красного перца чили

100 г маскарпоне или крем-фреш

50 г тыквенных семечек

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в кастрюле с антипригарным покрытием и обжарьте лук-шалот и чеснок на слабом или среднем огне около десяти минут, пока они не станут мягкими.

Добавьте пюре из тыквы и овощной бульон и готовьте еще пять минут или около того, помешивая.

Добавьте кокосовые сливки и перемешайте.

Добавьте ндужу (острая пастообразная свиная колбаса) или хлопья сушеного красного перца чили и перемешайте.

Дайте смеси остыть, прежде чем переливать ее в блендер или кухонный комбайн и взбивать до однородной массы.

Разогрейте суп, украсьте 100 г маскарпоне или крем-фреш и 50 г тыквенных семечек и подавайте.

Тайский суп с курицей, кокосом и сладким картофелем

Тайский суп с курицей, кокосом и сладким картофелем (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 чайная ложка масла по выбору

3 чайные ложки измельченного имбиря

3 чайные ложки измельченного чеснока

1 красный перец чили, мелко нарезанный

4 столовые ложки красной пасты тайского карри

500 мл куриного бульона

2 банки кокосового молока

500 г сладкого картофеля, очищенного и мелко нарезанного

1 лайм, только сок

1 чайная ложка сахара

25 г кориандра

1 чайная ложка рыбного соуса

2 стебля лемонграсса, протертые скалкой

4 листа кафр-лайма

2 куриные грудки, приготовленные на пару и измельченные

2 гнезда вермишельной лапши

Приготовление:

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке.

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте имбирь, чеснок, перец чили и пасту тайского карри. Варить несколько минут.

Добавте бульон, кокосовое молоко и сладкий картофель, варить 15-20 минут до мягкости.

Нужно довести до однородной массы.

Раздавите лемонграсс, добавте в суп с листьями кафр-лайма, рыбным соусом, соком лайма, сахаром и кориандром, тушить 15 минут.

Добавьте больше лайма, рыбного соуса, сахара или перца чили по вкусу.

Добавьте измельченную курицу и приготовленную лапшу с вермишелью.

Посыпьте листьями кориандра и подавайте.

Томатный суп с веганскими фрикадельками

Томатный суп с веганскими фрикадельками (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла ⠀

1 белая луковица ⠀

3 зубчика чеснока

2 красных болгарских перца ⠀

1 чайная ложка хлопьев чили

1 чайная ложка травяной смеси ⠀

2 банки нарезанных помидоров ⠀

500 мл стоковой воды (1 овощной бульон) ⠀

¼ чайная ложка морской соли

черный перец ⠀

1 чайная ложка зеленого песто ⠀

100 г гигантского кускуса (или небольших макарон, например, конкильет) ⠀

1 пакет веганских фрикаделек ⠀

100 г шпината ⠀

Свежие листья базилика для сервировки

Ломтики закваски для подачи

Пищевые дрожжи для сервировки

Приготовление:

Подготовьте лук, чеснок и красный перец. Затем поставьте сковороду на средний огонь, сбрызнув оливковым маслом. Добавьте в сковороду подготовленные овощи вместе с смешанными травами и хлопьями чили. Жарьте, пока ингредиенты сковороды не станут мягкими.

Тем временем растворите 1 овощной бульон в 500 мл кипятка.

Добавьте ингредиенты для сковороды в кувшин блендера вместе со всем бульоном, 1 банку нарезанных помидоров, морской солью и черным перцем. Взбивайте на высокой скорости до однородного состояния. Пока он смешивается, поставьте суповую кастрюлю на средний огонь, затем сбрызните небольшим количеством оливкового масла и обжарьте веганские фрикадельки в течение нескольких минут.

Затем добавьте вторую банку нарезанных помидоров без зеленого песто и мягкого соуса из блендера.