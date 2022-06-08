"Секретные" добавки в Оливье, которые превратят салат в ресторанный шедевр

Разнообразить привычный салат помогут такие "секретные" добавки:

Грибы. Возьмите около 200 граммов шампиньонов или лисичек, нарежьте, обжарьте и добавьте в салат.

Фасоль. Она придаст салату нежность и бархатистость. Добавить можно как отваренную, так и консервированную фасоль.

Свежий огурец или кисло-сладкое яблоко. Они добавят Оливье свежести.

Замените магазинный огурец домашним

Для домашнего майонеза возьмите:

Яйцо сырое хорошо помытое - 1 шт.

Растительное масло - 120-150 мл

Лимонный сок - 1 ст. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Сахар - 1/2 ч. л.

Горчица - 1 ч. л.

Переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.

Как готовят "классический" Оливье

Рецепт Оливье конечно же знаком всем, но напомним:

вареные яйца - 4 шт.;

вареный картофель - 4 шт.;

морковь - 1 шт.;

соленые или маринованные огурцы - 6 шт.;

горошек - 1 банка (200 г);

колбаса или вареное мясо - 300 г;

майонез.

Также можно взять лук, специи, соль и зелень.

Нарежьте кубиком, добавьте один из наших "секретных" ингредиентов. Заправьте соусом и все смешайте.