"Секретные" добавки в Оливье, которые превратят салат в ресторанный шедевр

Салат Оливье для многих из нас не только украшение новогоднего стола, но и праздничное блюдо по любому поводу. Да и что греха таить, "оливьешкой" можно себя побаловать просто, когда хочется!
Как разнообразить салат, чтобы получить по-настоящему шедевральное блюдо - читайте ниже в нашем материале Styler.
Грибы. Возьмите около 200 граммов шампиньонов или лисичек, нарежьте, обжарьте и добавьте в салат.
Фасоль. Она придаст салату нежность и бархатистость. Добавить можно как отваренную, так и консервированную фасоль.
Свежий огурец или кисло-сладкое яблоко. Они добавят Оливье свежести.
Для домашнего майонеза возьмите:
Переложите 1 яйцо, горчицу, лимонный сок, соль, сахар в баночку или емкость с маленьким диаметром и высокими стенками. Залейте 120-150 мл растительного масла. Ножкой блендера накройте желток и взбивайте до получения белой густой эмульсии.
Рецепт Оливье конечно же знаком всем, но напомним:
Также можно взять лук, специи, соль и зелень.
Нарежьте кубиком, добавьте один из наших "секретных" ингредиентов. Заправьте соусом и все смешайте.
Ранее мы писали, какими ошибками можно легко испортить Оливье.
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