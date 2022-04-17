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Ошибки в готовке "Оливье", которые никогда не допускают хорошие кулинары

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 22:30
Ошибки в готовке "Оливье", которые никогда не допускают хорошие кулинары Фото: Салат Оливье (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы готовятся к празднованию Пасхи, главным блюдом которого является, конечно, паска. Однако и о любимых салатах не забудут. Среди таких праздничных блюд во многих семьях есть салат Оливье.

Как не допустить ошибок при его готовке, пишет Ukr.media.

Не используйте только майонез. Его можно в равных пропорциях смешать со сметаной, или же заменить греческим йогуртом.

Заправляйте перед подачей на стол. Не стоит делать это заранее и в таком виде оставлять надолго в холодильнике.

Колбасу лучше заменить вареным мясом. Так вкус салата оливье получится более насыщенным.

Не стоит использовать слишком много картофеля. Существует большой риск испортить вкус блюда и сделать салат более простым.

Многие считают, что чем больше горошка в "Оливье", тем лучше. Это не так. Здесь действует такое же правило, как и с картофелем. Кроме того, лучше отдать предпочтение консервированному продукту, а не тому, который был в морозильной камере.

На яйцах можно не экономить. Для большой порции салата следует взять минимум три яйца. Этот компонент сделает блюдо более нежным.

Ранее мы писали, о легендарной паске по рецепту Дарьи Цвек.

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