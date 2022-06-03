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Печем пиццу на тонком тесте, лучше чем в пиццерии: домашний рецепт

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Пятница 03 июня 2022 19:18
Печем пиццу на тонком тесте, лучше чем в пиццерии: домашний рецепт Коллаж РБК-Украина: пицца на тонком тесте дома по рецепту Лилии Цвит
Автор: Светлана Мащенко

Настоящая итальянская пицца должна быть на тоненьком пузырчатом тесте, а начинки - минимум. Иначе это уже не пицца, а какой-то громоздкий пирог из всего, что завалялось в холодильнике.

Рецептом поделилась украинская кулинарная блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты (на 2 шт. диаметром 26 см):

  • вода - 250 мл
  • Дрожжи сухие - 1 ч. л. (3 г) или 9 г прессованных
  • соль - 1 ч. л.
  • сахар - 1 ч. л.
  • масло растительное - 1 ст. л.
  • мука - 350 г
  • для начинки - кетчуп (соус), салями, оливки, сыр

Пошаговое приготовление

Наливаем в миску едва теплую воду, добавляем сахар, соль и дрожжи. Перемешиваем, чтобы растворить дрожжи. Добавляем немного масла.

Насыпаем просеянную муку и замешиваем тесто ложкой или деревянной лопаткой. Когда ингредиенты объединятся, оставляем тесто стоять 10 минут.

От этого клейковина набухнет и будет легче его вымешивать. Тесто должно быть липким и жидким. Вымешиваем лопаткой в течение 10 минут.

Выкладываем на смазанную растительным маслом рабочую поверхность и растягиваем его в большой прямоугольник. Складываем конвертиком, закругляем тесто, переворачиваем, накрываем миской и оставляем на полтора часа.

Когда тесто подойдет, разделяем его на две части. Далее работаем с ним смазанными маслом руками, потому что тесто жидкое и липнет.

Перекладываем один кусок теста на пергамент и растягиваем (раскатывать нельзя) до формы круга руками. Перекладываем корж, смазываем его соусом, выкладываем начинку. Например, тонкие кусочки колбасы и оливки, посыпаем тертым сыром.

Выпекать надо при температуре 220 градусов духовке 10-15 минут. Желательно, режим "низ - конвекция", но ориентируйтесь на свою духовку.

Ранее Лилия рассказала, как правильно печь настоящие галицькие пляцки.

Также кулинарка показывала на видео, как приготовить "ленивый" Медовик без духовки.

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