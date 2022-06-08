"Секретні" добавки в Олів'є, які перетворять салат на ресторанний шедевр

Салат Олів'є для багатьох з нас не тільки прикраса новорічного столу, але і святкова страва з будь-якого приводу. Та й що гріха таїти, "олів'єшкою" можна себе побалувати просто, коли хочеться!
Як урізноманітнити салат, щоб отримати по-справжньому шедевральну страву - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Гриби. Візьміть близько 200 грамів печериць або лисичок, наріжте, обсмажте і додайте в салат.
Квасоля. Вона додасть салату ніжність і бархатистість. Додати можна як відварену, так і консервовану квасолю.
Свіжий огірок або кисло-солодке яблуко. Вони додадуть Олів'є свіжості.
Для домашнього майонезу візьміть:
Перекладіть 1 яйце, гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор в баночку або ємність з маленьким діаметром і високими стінками. Залийте 120-150 мл олії. Ніжкою блендера накрийте жовток і збивайте до отримання білої густої емульсії.
Рецепт Олів'є звичайно ж знайомий всім, але нагадаємо:
Також можна взяти цибулю, спеції, сіль і зелень.
Наріжте кубиком, додайте один з наших "секретних" інгредієнтів. Заправте соусом і все змішайте.
Раніше ми писали, якими помилками можна легко зіпсувати Олів'є.
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