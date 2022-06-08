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"Секретні" добавки в Олів'є, які перетворять салат на ресторанний шедевр

Фото: Салат "Олів'є" (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Салат Олів'є для багатьох з нас не тільки прикраса новорічного столу, але і святкова страва з будь-якого приводу. Та й що гріха таїти, "олів'єшкою" можна себе побалувати просто, коли хочеться!

Як урізноманітнити салат, щоб отримати по-справжньому шедевральну страву - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Урізноманітнити звичний салат допоможуть такі "секретні" добавки:

Гриби. Візьміть близько 200 грамів печериць або лисичок, наріжте, обсмажте і додайте в салат.

Квасоля. Вона додасть салату ніжність і бархатистість. Додати можна як відварену, так і консервовану квасолю.

Свіжий огірок або кисло-солодке яблуко. Вони додадуть Олів'є свіжості.

Замініть магазинний огірок домашнім

Для домашнього майонезу візьміть:

  • Яйце сире добре помите - 1 шт.
  • Рослинна олія - 120-150 мл
  • Лимонний сік - 1 ст. л.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Цукор - 1/2 ч. л.
  • Гірчиця - 1 ч. л.

Перекладіть 1 яйце, гірчицю, лимонний сік, сіль, цукор в баночку або ємність з маленьким діаметром і високими стінками. Залийте 120-150 мл олії. Ніжкою блендера накрийте жовток і збивайте до отримання білої густої емульсії.

Як готують "класичний" Олів'є

Рецепт Олів'є звичайно ж знайомий всім, але нагадаємо:

  • варені яйця - 4 шт.;
  • варена картопля - 4 шт.;
  • морква - 1 шт.;
  • солоні або мариновані огірки - 6 шт.;
  • горошок - 1 банка (200 г);
  • ковбаса або варене м'ясо - 300 г;
  • майонез.

Також можна взяти цибулю, спеції, сіль і зелень.

Наріжте кубиком, додайте один з наших "секретних" інгредієнтів. Заправте соусом і все змішайте.

Раніше ми писали, якими помилками можна легко зіпсувати Олів'є.

Також кулінар розповіла, як спекти домашню піцу на тонкому тісті.

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