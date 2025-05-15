Секрети ввічливого спілкування. Які 7 фраз звучать грубо і їх варто замінити вже сьогодні

Ми часто навіть не замислюємося, як буденні фрази впливають на те, як нас сприймають. У мовленні дрібниці вирішують усе: іноді достатньо одного невдалого слова, щоб зіпсувати враження.

Які 7 виразів краще замінити у своєму лексиконі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram .

У побутовому спілкуванні дрібниці мають значення: інтонація, добір слів, манера висловлювання. Навіть найпростіші фрази здатні змінити тон розмови - варто лише замінити кілька звичних висловів на делікатніші аналоги.

Замість фрази "ви хто?" варто використовувати "як до вас можна звертатися?" - це звучить чемніше та делікатніше.

Формулювання "без проблем" краще змінити на "мені не складно"

Вигук "угу" - варто замінити на стриманіше "саме так".

Також "нема за що" доцільно замінити на ввічливе "будь ласка" або "прошу".

Емоційно забарвлені слова, як-от "капець" і "блін", можна замінити на м’якші - "неймовірно" та "прикро" відповідно.

Такі прості мовні корекції роблять розмову більш професійною, витонченою та приємною на слух.

Спочатку може бути важко, але варто докласти зусиль, щоб звичні слова не робили вашу мову грубою для сприйняття.