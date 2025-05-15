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Секреты вежливого общения. Какие 7 фраз звучат грубо и их стоит заменить уже сегодня

Четверг 15 мая 2025 08:15
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Секреты вежливого общения. Какие 7 фраз звучат грубо и их стоит заменить уже сегодня Какие 7 фраз звучат грубо в разговоре и как их заменить (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мы часто даже не задумываемся, как обыденные фразы влияют на то, как нас воспринимают. В речи мелочи решают все: иногда достаточно одного неудачного слова, чтобы испортить впечатление.

Какие 7 выражений лучше заменить в своем лексиконе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram.

В бытовом общении мелочи имеют значение: интонация, подбор слов, манера высказывания. Даже самые простые фразы способны изменить тон разговора - стоит лишь заменить несколько привычных выражений на более деликатные аналоги.

Вместо фразы "ви хто?" стоит использовать "як до вас можна звертатися?" - это звучит вежливее и деликатнее.

Формулировку "без проблем" лучше изменить на "мені не складно"

Восклицание "угу" - стоит заменить на более сдержанное "саме так".

Также "нема за що" целесообразно заменить на вежливое "будь ласка" или "прошу".

Эмоционально окрашенные слова, такие как "капець" и "блін", можно заменить на более мягкие - "неймовірно" и "прикро" соответственно.

Такие простые речевые коррекции делают разговор более профессиональным, изящным и приятным на слух.

Сначала может быть трудно, но стоит приложить усилия, чтобы привычные слова не делали вашу речь грубой для восприятия.

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