"Згідний" і "згодний" - не одне й те саме: чому значення цих слів плутають навіть філологи
Українці часто вживають слова "згідний" і "згодний" як синоніми, не підозрюючи, що ці форми мають різне значення залежно від контексту. Ці слова не однакові й неправильне використання може вас осоромити.
Яка різниця між словами "згідний" та "згодний", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.
В українській мові слова з подібним звучанням нерідко мають різні значення й правила вживання. Така різниця особливо важлива для прикметників "згідний" і "згодний", які часто плутають у повсякденному мовленні.
Якщо йдеться про надання згоди, то допустимі обидві форми: і "згодний"/"згодна", і "згідний"/"згідна". Наприклад:
- "батько згодний (або згідний) віддати доньку за Андрія",
- "мати згодна (або згідна) на цей шлюб".
У випадках, коли мова йде про відповідність чомусь, слід використовувати лише форми з "і". Наприклад:
- "згідна з оригіналом копія",
- "згідна з наказом дія".
Натомість зі значенням "солідарний з кимось" правильно вживати тільки "згодний"/"згодна". Наприклад:
- "я цілком згоден з друзями".
Таким чином, "згідний"/"згідна" - це той, хто відповідає чомусь, а "згодний"/"згодна" - той, хто поділяє чиюсь думку або дає згоду. Утім, коли йдеться саме про згоду, припустимі обидві форми.
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