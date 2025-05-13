Додайте українського колориту: ці забуті слова зроблять вашу мову яскравішою
Українська мова має десятки колоритних слів, які сьогодні майже не використовують, хоча вони часто є точнішими і яскравішими за буденні фрази. Які колоритні та "смачні" слова можуть замінити цілі словосполучення і збагатити вашу мову?
Які українські слова ви могли не знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення українського мовознавця Олександра Авраменка на каналі в YouTube.
У нашій мові є багато колоритних слів, які незаслужено забувають або надто рідко використовують. Наприклад, замість звичних словосполучень можна використовувати коротші і яскравіші аналоги. Ось вони:
"взятися двома руками" легко замінюється словом "обіруч"
Приклад: "Вона тримала дитину обіруч, притискаючи до себе"
"з обох боків"- словом "обабіч"
Приклад: "Обабіч дороги ростуть кульбабки"
"лежати на спині" можна передати словом "горілиць"
Приклад: "Він упав горілиць і дивився в небо, не рухаючись"
"обличчям донизу" - "долілиць".
Ще одне маловживане слово - "поготів", яке означає "тим більше". Наприклад:
"Пташка і та має своє гніздо, а людина - і поготів повинна мати своє".
Не менш образне слово - "навдивовижу", що передає сильне захоплення або надзвичайність чогось.
"Навдивовижу гарний вечір видався - тихий і теплий"
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