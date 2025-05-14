Як одним реченням завершити будь-яку сварку: після цих фраз точно запанує тиша

Іноді слова ранять сильніше за вчинки - особливо, якщо сказані влучно, холодно і з натиском. У ситуаціях, коли хочеться поставити крапку в діалозі або змусити співрозмовника замислитися, виручають фрази, що миттєво вибивають ґрунт з-під ніг.

Які фрази поставлять крапку в суперечці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram .

У конфліктах і суперечках важливу роль відіграє не лише логіка чи аргументи, а й емоційна подача.

Деякі висловлювання здатні настільки дестабілізувати людину, що вона втрачає ґрунт під ногами - особливо якщо за словами стоїть влучність, сарказм і холодний спокій.

У соціальних мережах стрімко набирає популярності підбірка так званих "фінальних" фраз - реплік, після яких будь-яка дискусія або завершується, або переходить у мовчазну поразку однієї зі сторін.

Ось кілька прикладів:

"Ми навряд чи зустрінемось. Я не повторюю одну й ту саму помилку двічі".

"Щоб тебе зрозуміти, потрібні роки деградації".

"Ти як базарна баба - шуму багато, а суті не знайти".

"Якщо це твоя найкраща версія, страшно уявити, що було до".

"Твої слова мають потенціал, на жаль, нереалізований".