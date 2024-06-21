Секрети природи: топ-5 істот, що наблизилися до розгадки безсмертя

Морський молюск Квахог: понад 500 років

Морські молюски Квахог (Arctica Islandica) мешкають у північній частині Атлантичного океану. Цей морський вид може жити навіть довше, аніж інші молюски.

За даними Національного музею в Уельсі у Великій Британії, одному океанському молюску куахог, знайденому біля берегів Ісландії у 2006 році, було 507 років. Стародавній молюск отримав прізвисько Мін, тому що народився 1499 року, коли Китаєм правила династія Мін (з 1368 по 1644 рік).

"У холодних водах, що оточують Ісландію, океанський куахог має повільніший метаболізм, тому росте повільно і може жити навіть довше 507 років" - розповідає куратор відділу біологічного різноманіття безхребетних Анна Холмс.

Як виглядає Морський молюск Квахог (фото: Вікіпедія)

Чорний корал: понад 4000 років

Ці корали (Antipatharia) виглядають як різнокольорові підводні камені, але насправді вони складаються з екзоскелетів безхребетних, які називаються поліпами.

Ці поліпи постійно розмножуються і замінюються, створюючи генетично ідентичну копію, що з часом призводить до того, що структура екзоскелета корала стає дедалі більше. Таким чином, корали складаються з безлічі ідентичних істот, а не є одним організмом. Тривалість життя корала - це скоріше командна робота.

Зразки чорних коралів, знайдені біля узбережжя Гаваїв, за радіовуглецевим датуванням оцінили їх вік у 4265 років.

Як виглядають чорні корали (фото: Вікіпедія)

Скляна губка: понад 10 000 років

Шестипроменеві губки, також відомі як скляні губки (Hexactinellida, Hyalospongia) складаються з колоній тварин, схожих на корали, та можуть жити тисячі років. За даними NOAA, представники цієї групи часто зустрічаються в глибинах океану і мають скелети, що нагадують скло, звідки й пішла така назва.

Дослідження 2012 року, опубліковане в журналі "Хімічна геологія", показало, що скляній губці, що належить до виду Monorhaphis chuni, було близько 11 000 років. Інші види губок можуть жити ще довше.

Як виглядає скляна губка (фото: Вікіпедія)

Медуза: потенційно безсмертна

Безсмертна медуза (Turritopsis dohrnii) є дивовижною істотою, що потенційно може жити вічно. Ці унікальні створіння починають своє життя у вигляді личинок, а потім осідають на морському дні, де перетворюються на поліпи.

За даними Американського музею природної історії, дорослі особини цього створіння можуть повторно перетворитися на поліпи, якщо пошкоджені або голодують, а потім відновити свій стан медузи. Навіть ті медузи, що мешкають у Середземному морі, можуть повторювати цей життєвий цикл, забезпечуючи собі практично безсмертя за правильних умов.

Попри свої невеликі розміри - менше пів сантиметра в діаметрі - та важкість у виживанні через потенційну небезпеку стати їжею для інших істот, ці медузи демонструють унікальні здібності, що дають їм можливість уникнути смерті від старості.

Життєвий цикл безсмертної медузи (фото: Вікіпедія)

Гідра: потенційно безсмертна

Гідра (Hydra) - це група дрібних безхребетних з м'якими тілами, які нагадують медуз і також потенційно здатні до вічного життя. Головним чином складаючись із стовбурових клітин, вони постійно регенеруються шляхом дуплікації або клонування, тому не піддаються старінню.

Природні загрози, такі як хижаки та хвороби, можуть призвести до загибелі гідр, але без цих небезпек вони могли б продовжувати своє життя вічно.

"Схоже, вони не старіють, тому потенційно можуть бути безсмертними", - розповів професор біології з коледжу Помона в Клермонті Деніел Мартінес.

Зовнішній вигляд гідри (фото: Вікіпедія)

Гідра під мікроскопом (фото: Вікіпедія)