Секреты природы: топ-5 существ, что приблизились к разгадке бессмертия

Морской моллюск Квахог: более 500 лет

Морские моллюски Квахог (Arctica Islandica) обитают в северной части Атлантического океана. Этот морской вид может жить даже дольше других моллюсков.

По данным Национального музея в Уэльсе в Великобритании, одному океанскому моллюску куахог, найденному у берегов Исландии в 2006 году, было 507 лет. Древний моллюск получил прозвище Мин, потому что родился в 1499 году, когда Китаем правила династия Мин (с 1368 по 1644).

"В холодных водах, окружающих Исландию, океанский куахог имеет более медленный метаболизм, поэтому растет медленно и может жить даже дольше 507 лет" - рассказывает куратор отдела биологического разнообразия беспозвоночных Анна Холмс.

Как выглядит Морской моллюск Квахог (фото: Википедия)

Черный коралл: более 4000 лет

Эти кораллы (Antipatharia) выглядят как разноцветные подводные камни, но на самом деле они состоят из беспозвоночных экзоскелетов, которые называются полипами.

Эти полипы постоянно размножаются и заменяются, создавая генетически идентичную копию, что со временем приводит к тому, что структура экзоскелета коралла становится все больше. Таким образом, кораллы состоят из множества идентичных существ, а не являются одним организмом. Продолжительность жизни коралла - это скорее командная работа.

Образцы черных кораллов, найденные у побережья Гавайев, по радиоуглеродной датировке оценили их возраст в 4265 лет.

Как выглядят черные кораллы (фото: Википедия)

Стеклянная губка: более 10 000 лет

Шестилучевые губки, также известные как стеклянные губки (Hexactinellida, Hyalospongia) состоят из колоний животных, похожих на кораллы, и могут жить тысячи лет. По данным NOAA, представители этой группы часто встречаются в глубинах океана и имеют скелеты, напоминающие стекло, откуда и произошло такое название.

Исследование 2012 года, опубликованное в журнале "Химическая геология", показало, что стеклянной губке, принадлежащей к виду Monorhaphis chuni, было около 11 000 лет. Остальные виды губок могут жить еще дольше.

Как выглядит стеклянная губка (фото: Википедия)

Медуза: потенциально бессмертная

Бессмертная медуза (Turritopsis dohrnii) является удивительным существом, которое потенциально может жить вечно. Эти уникальные создания начинают свою жизнь в виде личинок, а затем оседают на морском дне, где превращаются в полипы.

По данным Американского музея естественной истории, взрослые особи этого создания могут повторно превратиться в полипы, если повреждены или голодают, а затем восстановить состояние медузы. Даже медузы, обитающие в Средиземном море, могут повторять этот жизненный цикл, обеспечивая себе практически бессмертие при правильных условиях.

Несмотря на свои небольшие размеры - менее полу сантиметра в диаметре - и тяжесть в выживании из-за потенциальной опасности стать пищей для других существ, эти медузы демонстрируют уникальные способности, позволяющие им избежать смерти от старости.

Жизненный цикл бессмертной медузы (фото: Википедия)

Гидра: потенциально бессмертная

Гидра (Hydra) – это группа мелких беспозвоночных с мягкими телами, напоминающими медуз и также потенциально способные к вечной жизни. Главным образом состоя из стволовых клеток, они постоянно регенерируются путем дупликации или клонирования, поэтому не поддаются старению.

Природные угрозы, такие как хищники и болезни, могут привести к гибели гидр, но без этих опасностей они могли бы продолжать свою жизнь вечно.

"Похоже, они не стареют, поэтому могут быть бессмертными" - рассказал профессор биологии из колледжа Помона в Клермонте Дэниел Мартинес.

Внешний вид гидры (фото: Википедия)

Гидра под микроскопом (фото: Википедия)