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Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

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Середа 07 грудня 2022 07:40
Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок Секрети краси Тіни Кароль (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Співачка Тіна Кароль постійно слідкує за своїм зовнішнім виглядом та раціоном, щоб завжди бездоганно виглядати на сцені. Зірка знає кілька секретів, які допомагають їй виглядати приголомшливо, при цьому не докладаючи багатьох зусиль.

Які секрети допомагають співачці виглядати молодо - читайте в матеріалі Styler нижче.

Секрети краси Тіни Кароль

Співачка стежить за своїм здоров'ям

Зірка вважає, що кожній дівчині потрібно пити багато води, адже це запорука вічної краси. Також важливо відмовитися від шкідливих звичок.

Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль після кожного концерту ретельно очищає шкіру

Найголовніше правило для співачки - це давати шкірі перепочинок після важкого сценічного гриму.

Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Правильний та корисний раціон

Щоб тримати своє тіло у формі, щоранку Тіна Кароль вживає вівсяну кашу, на обід віддає перевагу морепродуктам і овочам, а вечеряє рибою.

Зірка розповідала, що ніщо так не губить красу й тонус, як вуглеводи. Зменшуючи їх, можна отримати здорове тіло. В дорозі вона вживає білок, наприклад, варене куряче яйце. Це допомагає не лише підтримувати фігуру, а й контролювати вікові зміни.

Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка ходить у спорт зал

Попри щільний графік, Тіна завжди намагається відвідувати спортзал. Також вона не дозволяє собі порушувати режим.

Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Молитва

Бути сильною духом співачці допомагає молитва: вранці та ввечері. Саме в ній вона завжди знаходить відповіді на всі питання.

Додамо, що головна б'юті-візитівка Тіни - це червона губна помада. Співачка вважає, що саме такий відтінок здатний замаскувати всі її ознаки втоми й смутку.

Секрети краси, які роблять Тіну Кароль однією з найкрасивіших жінок

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, днями Кароль розповідала, як розплакалася в аеропорту через проросійського співробітника.

Також співачка повідомляла, чи буде надалі співати російською мовою.

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