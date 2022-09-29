"Всім боляче": Тіна Кароль розповіла, чи буде співати російською
Тіна Кароль вирішила відмовитися від виконання своїх пісень, які написані російською мовою. Незважаючи навіть на те, що серед них чимало хітів.
Про це українська поп-зірка сказала в інтерв'ю "Голосу Америки".
Чому Кароль відмовилася від російських пісень?
"В мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, й вони просто лежать на полиці, можливо, на довго", - сказала Кароль.
Співачка зізналася, що на початку повномасштабної війни "музика не писалась, музи не з’являлась, якщо хотілося писати, то про біль".
"Але мені не хотілось "віддавати" свій біль людям, і так всім боляче. Хотілося зробити мотиваційне, дати людям енергію, поштовх, стимул спротиву, стимул боротися", - каже артистка і додає, що саме так з'явилася її пісня "Вільні. Нескорені".
Також Кароль наголосила, що цінності та культура України сьогодні вже геть інші.
"Культура, суспільство, цінності змінились. Цінності стали більш зрозумілі, деякі з них більш зміцніли, деякі підкреслились червоним, що вплинуло на культуру сьогодні. Культура впливає на цінності й цінності впливають на культуру. Сьогодні це вже два невід’ємних поняття", - підкреслила зірка.
"Ми сьогодні не маємо права розслабити патріотичний градус - не треба казати, що патріотизм вже набрид, це не правда. Культурний пласт сьогодні може викристалізуватись в щось наше, окреме, особисте без впливу штампів Радянського Союзу і Росії", - резюмувала Тіна.
Де зараз Тіна Кароль?
Зауважимо, що зараз співачка знаходиться за океаном, адже готується до туру Америкою і Канадою, щоб "об’єднати усіх, хто ототожнює себе з Україною, усіх хто дотичний до нас на святі української музики".
"Це зустріч людей, в яких одні інтереси, одне серцебиття, яких об’єднує герб, прапор, гімн, українська пісня, слово, культура, наші цінності", - пояснила свою місію артистка.
Як ми раніше писали, Тіна Кароль показала рідкісне фото з мамою і старшим братом.
Нагадаємо, кілька днів тому Тіна Кароль показала неймовірної краси фото у новому образі.