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Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин

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Среда 07 декабря 2022 07:40
Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин Секреты красоты Тины Кароль (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Певица Тина Кароль постоянно следит за своим внешним видом и рационом, чтобы всегда безупречно выглядеть на сцене. Звезда знает несколько секретов, которые помогают ей выглядеть потрясающе, при этом не прилагая многих усилий.

Какие секреты помогают певице выглядеть молодо - читайте в материале Styler ниже.

Секреты красоты Тины Кароль

Певица следит за своим здоровьем

Звезда считает, что каждой девушке нужно пить много воды, ведь это залог вечной красоты. Также важно отказаться от вредных привычек.

Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль после каждого концерта тщательно очищает кожу

Самое главное правило для певицы - это давать коже передышку после тяжелого сценического грима.

Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Правильный и полезный рацион

Чтобы держать свое тело в форме, каждое утро Тина Кароль употребляет овсяную кашу, на обед предпочитает морепродукты и овощи, а ужинает рыбой.

Звезда рассказывала, что ничто так не губить красоты и тонуса как углеводы. Уменьшая их, можно получить здоровое тело. В дороге она употребляет белок, например, вареное куриное яйцо. Это помогает не только поддерживать фигуру, но и контролировать возрастные изменения.

Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица ходит в спорт зал

Несмотря на плотный график, Тина всегда пытается посещать спортзал. Также она не позволяет себе нарушать режим.

Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщинСекреты красоты Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

Молитва

Быть сильной духом певице помогает молитва: утром и вечером. Именно в нем она всегда находит ответы на все вопросы.

Добавим, что главная бьюти-визитка Тины - это красная губная помада. Певица считает, что именно такой оттенок способен замаскировать все ее признаки усталости и уныния.

Секреты красоты, которые делают Тину Кароль одной из самых красивых женщин

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, недавно Кароль рассказывала, как расплакалась в аэропорту из-за пророссийского сотрудника.

Также певица сообщала, будет ли дальше петь на русском языке.

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