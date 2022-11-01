"Біжу зла, матюкаюсь": Тіна Кароль розплакалася в аеропорту через проросійського співробітника

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла про жахливу ситуацію, яка трапилась з нею в аеропорту. Зокрема, зірка розплакалася після розмови з проросійським співробітником.

Про це артистка розповіла у своєму Telegram .

За її словами, коли вона читала невтішні новини про відключення світла та води в Україні, її біля однієї зі стійок в аеропорту спробував підколоти невідомий чоловік.

Діалог з ним дуже засмутив та розізлив артистку.

"Підхожу до бордінг контролю. І яка ж падлюка сепаратистська мені трапилася. Затримав на стиці рейсу. Його питання, хробак: "Ви куди летите, що збираєтеся робити в Європі, а що потім? Потім в Росію? І либиться, мудак", - розповіла співачка.

Однак, Кароль не розгубилася і відповіла йому: "Слава Україні". Але, на жаль, через проросійського співробітника на літак артиста все ж запізнилася.

"Біжу зла, матюкаюсь. Літака немає - вилетів без нас. Навколо новорічні вогні монтують. Я розревілася. У нас будуть свої новорічні вогні - найкращі. Здохни х*йло", - написала зірка.

Тіна Кароль поскаржилась на працівника аеропорту (instagram.com/tina_karol)