Кидають виклик законам природи. Топ-3 тварини-рекордсмени, які живуть неймовірно довго

Морські крокодили: більше 120 років

Морські крокодили (Crocodylus porosus), якщо вони доживають до дорослого віку, зазвичай живуть понад 70 років. Точної інформації про їх максимальну тривалість життя практично немає. Однак є записи, які допускають, що крокодили можуть дожити до понад 120 років.

Вважається, що Касіо - найбільшому крокодилу у світі, що міститься в неволі - близько 120 років. Він був виловлений у 1984 році на скотарському ранчо на південному заході Австралії, і відтоді міститься у крокодилячому парку Марінленд на острові Грін.

На той час його зростання становило 16 футів 10 дюймів (5,13 метра), за оцінками провідних експертів, йому було від 30 до 80 років. За станом на 2023 рік вважалося, що йому близько 120 років. Касіо також все ще зростає, надаючи вченим "серйозні знання про довголіття".

Ще одним морським крокодилом- довгожителем є пан Фреші, який, за оцінками експертів, прожив від 120 до 140 років. Крокодил був спійманий у Північному Квінсленді Стівом Ірвіном та його батьком у 1970 році та перевезений до Австралійського зоопарку, де він прожив 40 років до своєї смерті у 2010 році. За оцінками, на момент, коли його спіймали, крокодилу було близько 100 років.

Як виглядає морський крокодил (фото: Вікіпедія)

Сейшельська гігантська черепаха: більше 190 років

Черепахи (Aldabrachelys gigantea hololissa) славляться своїм тривалим життям. Серед них є Джонатан - 190-річна сейшельська гігантська черепаха, яка живе на острові Св. Олени в Атлантичному океані з часу, коли її привезли туди з Сейшельських островів у 1882 році.

Її вік оцінюється приблизно, але на фотографії, зробленій між 1882 та 1886 роками, вона вже була повністю зрілим екземпляром, тобто мала не менше 50 років.

У січні 2022 року Книга рекордів Гіннеса визнала Джонатана найстарішою черепахою на Землі. Ветеринар Джо Холлінз описав її як місцеву ікону та символ стійкості перед змінами.

Ці великі черепахи можуть жити так довго через кілька причин. Спочатку, вони ростуть повільно і потребують багато часу, щоб стати дорослими і почати розмноження. І найважливіше, вони мають здатність швидко відновлювати пошкоджені клітини у своєму тілі, що допомагає їм залишатися здоровими й активними протягом багатьох років.

Черепеха Джонатан (фото: Вікіпедія)

Гренландський кит: потенційно більш 200 років

Гренландські кити (Balaena mysticetus) - довгоживучі ссавці. Точна тривалість життя арктичних та субарктичних китів невідома, але, за даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (НОАА), знайдені у деяких виловлених особин кам'яні наконечники гарпунів доводять, що вони комфортно живуть понад 100 років, а можуть і понад 200 років. .

Кити мають мутації в гені ERCC1, який бере участь у відновленні пошкодженої ДНК і може допомогти захистити китів від раку, найшастішої потенційної причини смерті. Більше того, інший ген, званий PCNA, бере участь у зростанні та відновленні клітин, а його дуплікація може уповільнити старіння.

Вивчення цих китів-довгожителів може підказати про те, як продовжити людське життя. "Я вважаю, що різні види-довгожителі використовують різні прийоми для збільшення тривалості життя, і загальних генів не так вже й багато", - говорить Жоао Педро де Магальяйнс, експерт в галузі науки про старіння з Університету Бірмінгема у Великій Британії.

Гренландський кит пливе блакитною водою до льоду (фото: Вікіпедія)