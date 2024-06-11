Бросают вызов законам природы. Топ-3 животных-рекордсменов, которые живут невероятно долго

Морские крокодилы: более 120 лет

Морские крокодилы ( Crocodylus porosus) , если они доживают до взрослого возраста, обычно живут более 70 лет. Точной информации об их максимальной продолжительности жизни практически нет. Однако есть записи, которые допускают, что крокодилы могут дожить более 120 лет.

Считается, что Кассио - крупнейшему крокодилу в мире, содержащемуся в неволе - около 120 лет. Он был отловлен в 1984 году на скотоводческом ранчо на юго-западе Австралии, и с тех пор находится в крокодильем парке Маринленд на острове Грин.

К тому времени его рост составил 16 футов 10 дюймов (5,13 метра), по оценкам ведущих экспертов, ему было от 30 до 80 лет. По состоянию на 2023 год считалось, что ему около 120 лет. Кассио также все еще растет, предоставляя ученым "серьезные знания о долголетии".

Еще одним морским крокодилом-долгожителем является господин Фреши, по оценкам экспертов, проживший от 120 до 140 лет. Крокодил был пойман в Северном Квинсленде Стивом Ирвином и его отцом в 1970 году и перевезен в Австралийский зоопарк, где он прожил 40 лет до своей смерти в 2010 году. По оценкам, к моменту, когда его словаили, крокодилу было около 100 лет.

Как выглядит морской крокодил (фото: Википедия)

Сейшельская гигантская черепаха: более 190 лет

Черепахи (Aldabrachelys gigantea hololissa) славятся своей продолжительной жизнью. Среди них есть Джонатан - 190-летняя сейшельская гигантская черепаха, живущая на острове Св. Елене в Атлантическом океане со времени, когда ее привезли туда с Сейшельских островов в 1882 году.

Ее возраст оценивается примерно, но на фотографии, сделанной между 1882 и 1886 годами, она уже была полностью зрелым экземпляром, то есть ей было не менее 50 лет.

В январе 2022 года Книга рекордов Гиннеса признала Джонатана старейшей черепахой на Земле. Ветеринар Джо Холлинз описал ее как местную икону и символ стойкости перед переменами.

Эти большие черепахи могут жить так долго по нескольким причинам. Сначала, они растут медленно и требуют много времени, чтобы стать взрослыми и начать размножение. И самое важное, они обладают способностью быстро восстанавливать поврежденные клетки в своем теле, что помогает им оставаться здоровыми и активными на протяжении многих лет.

Черепеха Джонатан (фото: Википедия)

Гренландский кит: потенциально более 200 лет

Гренландские киты (Balaena mysticetus) - долгоживущие млекопитающие. Точная продолжительность жизни арктических и субарктических китов неизвестна, но, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА), найденные у некоторых выловленных особей каменные наконечники гарпунов доказывают, что они комфортно живут более 100 лет, а могут и более 200 лет. .

Киты имеют мутации в гене ERCC1, который участвует в восстановлении поврежденной ДНК и может помочь оградить китов от рака, самой частой потенциальной причины смерти. Более того, другой ген, называемый PCNA, участвует в росте и восстановлении клеток, а его дупликация может замедлить старение.

Изучение этих китов-долгожителей может подсказать о том, как продлить человеческую жизнь. "Я считаю, что разные виды-долгожители используют разные приемы для увеличения продолжительности жизни, и общих генов не так уж много", - говорит Жоао Педро де Магальяйнс, эксперт в области науки о старении из Университета Бирмингема в Великобритании.

Гренландский кит плывет голубой водой ко льду (фото: Википедия)