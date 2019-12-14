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Как сэкономить на электричестве: полезные советы украинцам

STYLERЖизнь    14.12.2019 - 10:02
Как сэкономить на электричестве: полезные советы украинцам
Как сэкономить на электричестве (Коллаж РБК-Украина)

Для того, чтобы уменьшить сумму за электроэнергию в платежках - прислушайтесь к этим советам

Как сэкономить на электроэнергии - вопрос, который волнует всех украинцев, так как тарифы на электричество совсем не демократичные, а сберечь свой кошелек хочется всем. Зимой граждане нашей страны обычно используют в полтора раза больше электричества, чем летом. Поставщик услуги по электричеству Yasno дал украинцам несколько практических советов, как уменьшить сумму за "электрику" в платежных квитанциях.

Советы по экономии света:

  • Проверьте, чтобы на окнах и дверях не было щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру - это позволит уменьшить теплопотери;
  • Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков;
  • Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;
  • Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо масляных и тепловентиляторов (они тратят больше электричества);
  • Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;
  • Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;
  • Выключайте свет, покидая помещение;

Также стоит отметить, что установка двухзонного счетчика позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00. Не забывайте о смарт-розетках. Они помогут программировать включение/выключение энергоемких приборов.

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