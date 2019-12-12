Повышение тарифов на электроэнергию не коснется большинства украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Увеличение коснется только того объема, который превышает 500 кВт*ч

Планы повысить тарифы на электроэнергию в 202 году к большинству украинцев пока не относятся. Об этом говорится в статье на РБК-Украина "Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию".

Отметим, сейчас предлагается начать повышение цены с тех, кто потребляет много электроэнергии и может себе позволить за нее заплатить. В Кабмине считают, что цену на электроэнергию необходимо повысить для тех, кто расходует в месяц свыше 500 кВт*ч.

"Если власти согласуют эту инициативу, тариф увеличится с 1,68 грн до 2,88 грн/кВт*час. Но увеличение коснется только того объема, который превышает 500 кВт*ч. Первые 100 кВт*ч, как и прежде, пока будут стоить 90 коп/кВт*ч, а объем 100-499 кВт*ч останется в тарифе 1,68 гривен/кВт*ч. По сути, появится третий тариф для премиального потребителя", - говорится в статье.

По данным в материале, доля таких потребителей среди всех домохозяйств составляет 3,6%. При этом они потребляют 17% всего объема э/э, которую использует население. Министр энергетики Алексей Оржель в конце ноября говорил, что в группу свыше 500 кВт*ч входят либо очень обеспеченные люди, либо те, кто, имея какие-то производства, платят за электричество по тарифу для физлиц, тем самым нарушая закон.

Чтобы использовать 500 кВт*ч в месяц, одной семье необходимо ежедневно активно пользоваться большим количеством электроприборов, в том числе, теплым полом и кондиционером (инфографика РБК-Украина)

Тогда как больше половины украинских семей используют в среднем в месяц до 125 кВт*ч, следует из данных Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"В прошлом году в этот объем э/э "вписались" 52% семей, проживающих в городах, и почти 55% домохозяйств в сельской местности. Иными словами, к большинству граждан планы чиновников о повышении тарифов на э/э пока не относятся", - отмечается в материале.

Как писало РБК-Украина, возможный рост цен на электроэнергию, о котором в Кабинете министров заговорили впервые за долгое время, не приведет к кризису неплатажей.