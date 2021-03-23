Как сэкономить на бензине в Украине: действенные советы для водителей

Как сэкономить на топливе?

Планируйте свой маршрут и время

Старайтесь избегать пробок и долгих простоев. Расход на холостом ходу составляет около 1-1,5 литров в час. Также не стоит долго прогревать современные моторы.

Ездите плавно

Высокая скорость и резкие ускорения являются причиной сжигания большого объема топлива. Старайтесь разгонятся и замедляться плавно без резких скачков. Минимальный расход топлива будет при езде с той оптимальной скоростью машины, которая указана в технической документации – крейсерной.

Отключайте оборудование

Не оставляйте включенными приборы, которые вам не нужны. Перегруженный генератор сжигает много топлива. Незначительное влияние есть даже у слишком мощных фар.

Охлаждайте авто

Не перегревайте машину, особенно летом. Старайтесь парковаться в тени. Высокая температура и перегретый воздух повышают расход топлива.

Аэродинамика и вес

Обтекаемость и вес авто влияют на расход топлива. Старайтесь не захламлять салон и багажник вещами, которыми не пользуетесь. Также лучше снять багажник с крыши, если им не пользуетесь.

Заправляйтесь вовремя

Авто лучше всего заправлять поздно вечером или с самого утра. Это связано с плотностью топлива, которая зависит от температуры снаружи. Чем плотность выше - тем меньше бензина попадает в бак. Также старайтесь сразу заправляться полностью.

Ремонт и обслуживание

В холодное время позаботьтесь о теплоизоляции двигателя. На прогрев машины всегда тратится много топлива, поэтому лучше, чтобы она не переохлаждалась. При этом на парковке или в гараже можно использовать специальные одеяла. Заодно отслеживайте состояние всех рабочих узлов. Например, воздушный фильтр прямо сказывается на расходе топлива.

Давление в шинах и правильный класс энергоэффективности

Правильно подобранные шины могут сэкономить расход бензина. Такая информация указана на этикетке. Кроме того, правильное давление в шинах также позволяет экономить топливо.