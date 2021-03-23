Як заощадити на бензині в Україні: дієві поради для водіїв

Ціни на бензин в Україні за останні дні значно зросли. При цьому паливо - все ще один з головних показників витрат на утримання автомобіля. Але на практиці велика кількість бензину витрачається марно через неправильну їзду і деякі нюанси.
Про це повідомляють експерти Укр-Прокат.
Плануйте свій маршрут і час
Намагайтеся уникати пробок і тривалих простоїв. Витрата на холостому ходу становить близько 1-1,5 літрів в годину. Також не варто довго прогрівати сучасні мотори.
Їздите плавно
Висока швидкість і різкі прискорення є причиною спалювання великого об'єму палива. Намагайтеся розганятися і сповільнюватися плавно без різких стрибків. Мінімальна витрата палива буде при їзді з тією оптимальною швидкістю машини, яка вказана в технічній документації – крейсерною.
Вимикайте обладнання
Не залишайте включеними прилади, які вам не потрібні. Перевантажений генератор спалює багато палива. Незначний вплив є навіть у дуже потужних фар.
Охолоджуйте авто
Не перегрівайте машину, особливо влітку. Намагайтеся паркуватися в тіні. Висока температура і перегріте повітря підвищують витрату палива.
Аеродинаміка і вага
Обтічність і вага авто впливають на витрату палива. Намагайтеся не захаращувати салон і багажник речами, якими не користуєтеся. Також краще зняти багажник з даху, якщо їм не користуєтеся.
Заправляйтеся вчасно
Авто найкраще заправляти пізно ввечері або з самого ранку. Це пов'язано з щільністю палива, яка залежить від температури зовні. Чим вище щільність, тим менше бензину потрапляє в бак. Також намагайтеся відразу заправлятися повністю.
Ремонт і обслуговування
В холодну пору подбайте про теплоізоляцію двигуна. На прогрів машини завжди витрачається багато палива, тому краще, щоб вона не переохолоджувалася. При цьому на стоянці або в гаражі можна використовувати спеціальні ковдри. Заодно відстежуйте стан всіх робочих вузлів. Наприклад, повітряний фільтр прямо позначається на витраті палива.
Тиск в шинах і правильний клас енергоефективності
Правильно підібрані шини можуть заощадити витрата бензину. Така інформація вказана на етикетці. Крім того, правильний тиск в шинах також дозволяє економити паливо.
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