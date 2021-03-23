Як заощадити на бензині в Україні: дієві поради для водіїв

Як заощадити на паливі?

Плануйте свій маршрут і час

Намагайтеся уникати пробок і тривалих простоїв. Витрата на холостому ходу становить близько 1-1,5 літрів в годину. Також не варто довго прогрівати сучасні мотори.

Їздите плавно

Висока швидкість і різкі прискорення є причиною спалювання великого об'єму палива. Намагайтеся розганятися і сповільнюватися плавно без різких стрибків. Мінімальна витрата палива буде при їзді з тією оптимальною швидкістю машини, яка вказана в технічній документації – крейсерною.

Вимикайте обладнання

Не залишайте включеними прилади, які вам не потрібні. Перевантажений генератор спалює багато палива. Незначний вплив є навіть у дуже потужних фар.

Охолоджуйте авто

Не перегрівайте машину, особливо влітку. Намагайтеся паркуватися в тіні. Висока температура і перегріте повітря підвищують витрату палива.

Аеродинаміка і вага

Обтічність і вага авто впливають на витрату палива. Намагайтеся не захаращувати салон і багажник речами, якими не користуєтеся. Також краще зняти багажник з даху, якщо їм не користуєтеся.

Заправляйтеся вчасно

Авто найкраще заправляти пізно ввечері або з самого ранку. Це пов'язано з щільністю палива, яка залежить від температури зовні. Чим вище щільність, тим менше бензину потрапляє в бак. Також намагайтеся відразу заправлятися повністю.

Ремонт і обслуговування

В холодну пору подбайте про теплоізоляцію двигуна. На прогрів машини завжди витрачається багато палива, тому краще, щоб вона не переохолоджувалася. При цьому на стоянці або в гаражі можна використовувати спеціальні ковдри. Заодно відстежуйте стан всіх робочих вузлів. Наприклад, повітряний фільтр прямо позначається на витраті палива.

Тиск в шинах і правильний клас енергоефективності

Правильно підібрані шини можуть заощадити витрата бензину. Така інформація вказана на етикетці. Крім того, правильний тиск в шинах також дозволяє економити паливо.