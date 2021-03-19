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Цены на бензин резко выросли: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 13:43
Цены на бензин резко выросли: сколько стоит топливо на АЗС Фото: АЗС (a95.ua)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 27,80 гривен за литр (+0,44 гривен), на бензин А-95 - 28,81 гривен за литр (+0,44 гривен), на дизельное топливо - 28,21 гривен за литр (+0,44 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (+0,17 гривен).

Цены на бензин резко выросли: сколько стоит топливо на АЗС

Цены на бензин А-95

Цены на бензин резко выросли: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, цены на нефть в пятницу, 19 марта, снижаются шестой день подряд, упав почти на 9% за неделю. Новая волна COVID-19, особенно в Европе, спровоцировала новые локдауны и ослабила надежды на скорое восстановление экономики.

Как сообщило РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

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