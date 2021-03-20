Когда в Украине нужно менять резину на авто и зачем это нужно

Автомобилисты дважды в год меняет резину на своих машинах. Осенью, приблизительно в середине октября специалисты рекомендуют ставить зимнюю резину. А весной, после 15 апреля, нужно зимнюю резину поменять на летнюю.

Когда нужно менять резину на своих автомобилях и зачем это нужно, рассказали специалисты в комментарии для РБК-Украина.

В межсезонье многих водителей волнует вопрос – когда самое оптимальное время для смены резины. И с учетом погоды в Украине, этот процесс важен для автомобиля. Замена резины на зимнюю более понятна, и большинство водителей переставляет покрышки с появлением первого снега или заморозков.

А вот с переходом на летнюю резину ситуация обстоит более хлопотная. Точной даты нет и даже приблизительная может существенно отличаться от года в год.

Когда нужно менять резину на летнюю

Как рассказали нам эксперты одного из столичных СТО, зимнюю резину нужно менять на летнюю, когда среднесуточная температура выше 10 градусов.

"Летняя резина дубеет от холода и тормозит как на пластмассе. А зимняя резина мягкая и летом очень быстро стирается. Кроме того, у летней резины зимой тормозной путь больше", - говорит специалист.

Стоит отметить, что рисунки протектора на летней и зимней резине отличаются. На зимних такой рисунок создан для того, чтобы улучшать сцепление на дороге во время гололедицы. А вот летом такой рисунок на шинах может привести к увеличению расхода и ухудшению управляемости автомобилем.

Менять нужно сразу все четыре колеса и по возможности нужно соблюдать четкую последовательность – менять шины на колесах местами и ставить их не на те, с которого вы сняли в прошлом сезоне.

Всесезонную резину лучше не использовать

Как отмечают эксперты, есть еще всесезонная резина, на которой можно ездить круглый год. Но как для летней, она не очень и как для зимы тоже "дубовая".

"Такой вид резины часто выбирают автомобилисты, для которых важнее сэкономить, чем ездить с удовольствием. Так как на "всесезонке" увеличивается тормозной путь, снижается маневренность и ухудшается курсовая устойчивость (к примеру, при объезде внезапно возникшего препятствия можно слететь с дороги)", - объяснили специалисты.

Почему нужно менять резину

Осенью резину бегут менять быстро – на летней далеко не уедешь, а вот весной ситуация наоборот – многие водители ждут настоящей жары и сухой погоды, чтобы поменять шины. Но это неправильно, так как в теплую и сухую погоду на зимней резине ездить нельзя – могут быть серьезные проблемы с машиной.