Сеітаблаєв відверто висловився про спілкування з сином, який живе у Криму

Що каже Сеітаблаєв про сина

Так, зірка зауважує, що його нащадку там не просто. Він просить свою дитину не ризикувати зайвий раз.

"Їм непросто. Їм доволі часто нагадують. Мій син змінив чотири школи. Він займається спортом, він - доволі терпляча людина сам по собі, але може й постояти за себе. Звичайно, я, як тато, кажу йому, щоб він не ризикував", - пояснює Ахтем.

Окрім того, чоловік зізнався, якими є його рідкісні розмови з рідною людиною.

"Що йому могли казати? Казали, що батько не на правильному боці. Але в наших коротких розмовах, які іноді трапляються, я знаю, що він пишається мною. А я пишаюся ним. Востаннє я йому це говорив десь приблизно чотири місяці тому", - поділився актор.

скриншоти з відео

Під час розмови зі Славою Дьоміним режисер висловився і про непрості стосунки з молодшою донькою Софіє. Він сказав, що наразі між ними практично немає спілкування, проте багатодітний батько не полишає надії, що в майбутньому це все може змінитися на краще.

"На жаль, зараз майже немає стосунків (із донькою, - прим. ред.). Можливо, я був недостатньо наполегливим у проявах своєї любові до неї", - сказав Ахтем.

Сеітаблаєв з молодшою донькою (Фото: instagram.com/akhtemseit)

Також Сеітаблаєв прокоментував шлюб з другою дружиною - Іванною Дядюрою.

"Я думаю, що наші стосунки дійшли до тієї стадії, коли нас стало надто багато в житті одне одного. Ми працювали разом із дружиною. Наш розрив - це був достатньо свідомий крок з обох боків, але, на жаль, найбільше постраждали в цій ситуації діти", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, від першого шлюбу у режисера є донька Назли, яка вже зробила його дідусем, та син Селім, про якого згадувалося вище, від другого шлюбу - донька Софіє.

Ахтему Сеітаблаєву 51 рік (Фото: instagram.com/akhtemseit)

Нещодавно режисер збирався одружуватися знову - з молодшою на 20 років від нього Мар'яною Боцвинюк. Проте влітку він натякнув на розрив із жінкою.