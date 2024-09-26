Відомий український хореограф потролив утікача Влада Яму

Український танцюрист, балетмейстер, режисер та співзасновник театру Insha Dance Company Ілля Мірошниченко жорстко висловився на адресу Влада Ями, який втік з України після початку повномасштабного вторгнення до США та продовжує там відсиджуватися.

Мірошниченко свого часу був суперфіналістом телепроекту "Танцюють всі!", серед членів журі якого були ті, хто втік після 24 лютого 2022 року, - Влад Яма і Тетяна Денісова. З Ямою він був не тільки добре знайомий, а навіть перетинався після проекту.

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"З Владом Ямою був теж дуже добре знайомий. Після проекту ми перетиналися. Ну що я можу сказати... Не хочу і не засуджуватиму тих, хто виїхав з країни. У кожного на те є свої причини. Мене дивує інше: маючи таку аудиторію в соцмережах, вплив на людей, медійність - це все ж таки можна було б успішно використовувати на користь нашої держави", - дивується Мірошниченко.

Також він розкрив прізвисько, яким Влада називають зараз у танцювальному співтоваристві.

"Знаєте, як ми називаємо його в нашому співтоваристві? Влад Майяма. Я вважаю, що для танцювального суспільства та для шоу-бізнесу загалом цю особу втрачено. До неї вже немає тієї довіри. І вона навряд чи з'явиться. Тому що українці - народ з гарною пам'яттю. Звичайно, ми зараз говоримо про свідомих представників нашої нації", - зазначив хореограф.

Ілля Мірошниченко (фото: instagram.com/miroshnichenko_illia)

Також він згадав скандальну Тетяну Денисову, яка працювала і в РФ, і в Україні. Але після початку війни чомусь обрала сторону країни-агресора.

"Ну а пані Денисова для мене в принципі була втрачена ще з того моменту, коли вирушила до Росії. І я взагалі не бачу сенсу її зараз згадувати в нашому публічному просторі. Напевно, мало хто знає, але 24 лютого 2022 року Таня перебувала у Києві, де брала участь у зйомках шоу "Танці. World of Dance" для каналу СТБ. Тобто вона все бачила та знає правду про війну", - зазначив Мірошниченко.