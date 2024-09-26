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Ахтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримує

Четвер 26 вересня 2024 18:31
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Ахтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримує Ахтем Сеітаблаєв розповів про службу (Фото: instagram.com/akhtemseit)
Автор: Любов Блажко

Ахтем Сеітаблаєв висловився про свою службу, а також прокоментував тему фінансів. Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ТРО.

Що з цього приводу сказав відомий український режисер кримськотатарського походження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Сеітаблаєв про службу та гроші

Так, режисер поділився, яку посаду наразі займає.

"Останні півтора року я проходжу службу в управлінні комунікацій штабу командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Я - художній керівник підрозділу 'ТРО медіа' - це неофіційна назва нашої структури управління комунікацій", - пояснив чоловік.

"Ми доволі багато їздимо по всій країні, включно з лінією зіткнення. Створюємо матеріали, які потім показуємо за кордоном і всередині країни. Це і документалістика, і освітні програми, аналітика, а також художній фільм", - додав він.

Ахтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримуєАхтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримуєАхтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримуєскриншоти з інтерв'ю

Дьомін також поцікавився, який розмір зарплатні має Ахтем як військовослужбовець. Сеітаблаєв відповів, що йдеться про суму трохи більшу за 20 000 грн, а загалом на місяць він заробляє менш як 2 000 доларів.

"Я отримую 21 000 грн. Також я заробляю з того, що знімаю, викладаю та консультую. На місяць це від 30 до 50 000 грн", - сказав режисер.

До слова, нещодавно Ахтем став заслуженим діячем мистецтв України. Цю відзнаку він отримав від Володимира Зеленського з нагоди Дня українського кіно. Сеітаблаєв є автором культових стрічок і долучався до створення таких фільмів, як "Хайтарма", "Чужа молитва" та низки інших.

Ми писали, що українська співачка, яка виступала на одній сцені зі Scorpions, заспівала у Грузії.

Тим часом популярний комік втрапив у скандал через жарт про мусульман.

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