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Після скасування весілля: Ахтем Сеітаблаєв натякнув на розрив з нареченою

Середа 17 липня 2024 16:45
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Після скасування весілля: Ахтем Сеітаблаєв натякнув на розрив з нареченою Ахтем Сеітаблаєв з нареченою (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Іванна Пашкевич

Український режисер Ахтем Сеітаблаєв, який нещодавно повідомив про скасування весілля з молодшою на 20 років нареченою Мар'яною Боцвинюк, висловився про їхні стосунки зараз.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар зірки у програмі "ЖВЛ Сніданку з 1+1".

Так, у режисера поцікавилися, як на нього вплинули зміни в особистому житті.

Зі слів знаменитості, він став "більш нестерпнішим".

Однак від відповіді на запитання, чи вільне його сердце, ухилився.

"Я став нестерпнішим. Можливо, немає чим вихвалятися в цьому сенсі, але як є. Чи я закоханий? Так, у свою професію", - сказав актор.

Ахтем також розповів про стан здоров’я після операції на нозі.

"Вже набагато краще. Сподіваюся, ще трішки і бігатиму", - поділився режисер.

Нагадаємо, Ахтем Сеітаблаєв вперше оголосив про свої нові стосунки з Мар'яною Боцвинюк у червні у 2023 році, коли вони з'явилися на публічному заході, тримаючись за руки перед фотографами.

Дівчина молодша за Сеітаблаєва на 20 років. Наприкінці вересня він зробив їй пропозицію.

Після скасування весілля: Ахтем Сеітаблаєв натякнув на розрив з нареченою

Ахтем Сеітаблаєв з нареченою (фото: instagram.com/seitablaiev)

Через деякий час актор заявив, що вони з його обраницею проходять через складний період.

Також зізнався, що у них різні погляди на життя і поки що весілля не входить в їхні плани.

Раніше ми розповідали, що Емма Робертс виходить заміж.

Також Трінчер відверто зізналася, чи готова повернутися до Волошина.

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