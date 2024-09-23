Мріяла жити в Росії: українська дизайнерка ошелешила зізнанням

Ольга Навроцька, яка відома як дизайнерка, художниця по костюмах та засновник власного бренду NAVRO, приголомшила зізнанням, що до 2013 року вона мріяла жити у Москві.

Як відомо, Навроцька свого часу була дуже популярним стилістом і працювала з багатьма знаменитостями не лише в Україні, а й у РФ.

"Я дуже багато працювала з Москвою, це правда. І в мене навіть була колись ідея туди переїхати, тому що у мене практично всі клієнти були звідти", - зауважила Навроцька.

Тоді дизайнерка не надто заглиблювалася в історію цієї країни і не розуміла глибинних процеси, які в ній відбуваються.

Ольга Навроцька зараз (фото: instagram.com/navrolya_)

"Я не буду виправдовуватися, але я була "меншоварта малороска" з усіма наслідками, що звідси випливають. Я нічого не знала, не розуміла про глибину цієї країни, про її коріння. Ну тобто взагалі", - згадала українська знаменитість.

Також вона розповіла, хто її відмовив від фатального вчинку змінити місце проживання - це була відома радянська та російська актриса Людмила Гурченко.

"Коли я хотіла прийняти рішення переїхати до Москви, у мене була така прекрасна подруга - Людмила Марківна Гурченко. Я ось зараз, коли думаю, як би вона відреагувала - я думаю, вона була б на нашому боці, вона була досить розумною та правильною людиною. І вона мені сказала: "Оля, ні в якому разі не переїжджай. Ніколи не роби цього". От просто вона мені якось сказала і так запрограмувала", - зазначила Навроцька.

Ольга Навроцька зараз (фото: instagram.com/navrolya_)

У 2014 році під час Революції гідності, коли Ольга Навроцька бігала до палаючого Будинку профспілок на Майдані Незалежності та носили туди медикаменти для поранених, вона подумала, що всесвіт так цікаво її "вів через стільки спокус і можливостей".

"Так, я могла жити в Москві, за кордоном, де завгодно. За моє життя було багато варіантів. Але я саме тут (в Україні - ред.). І для мене це був такий величезний інсайт", - зазначила дизайнерка.