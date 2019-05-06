Сегодня в Украине отмечают новый праздник: что о нем известно

День пехоты 6 мая в Украине отмечают с 2019 года (коллаж РБК-Украина)

День пехоты в этом году впервые празднуют официально

День пехоты сегодня, 6 мая, впервые официально празднуют в Украине. Указ о введении этого праздника в апреле подписал президент Украины Петр Порошенко. О том, почему выбран именно этот день в эфире военного радио Армия FM рассказал историк Василий Павлов.

Добавим, что вместе с Днем пехоты президент подписал еще и указы о праздновании Дня резервиста, который будут отмечать 18 мая, и Дня сержанта - 18 ноября.

Так, по словам историка, события 2014-2019 годов показали, что украинская пехота является одной из лучших в современном мире.

"Оборонительные, наступательные, рейдовые операции, которые проводила украинская пехота, уже сейчас изучаются в лучших военных учебных заведениях мира. Я считаю, что пехота - это каста", - заявил Павлов.

Также он пояснил, насколько важен День пехоты для военнослужащих мотопехотных подразделений ВСУ и почему датой военного профессионального праздника выбрано именно 6 мая.

Инициаторами введения такого профессионального праздника стали волонтеры и ветераны-пехотинцы. Впоследствии это вопрос дошел до Министерства обороны, Генерального штаба и штаба командования Сухопутных войск. Этот вопрос обсуждали историки и военные из разных уголков Украины. В результате сформировался перечень исторических дат, когда украинская пехота сыграла важную историческую роль.

День пехоты 6 мая в Украине отмечают с 2019 года (фото: mil.gov.ua)

Первоначально датой праздника для пехотинцев рассматривался сентябрь-октябрь, но эти осенние месяцы и без того переполненные военно-профессиональными праздниками (День танкиста, День военной разведки и тому подобное),

"Не хотелось, чтобы даты накладывались, и День пехоты "потерялся" между другими. Так же и с датами, которые приходились на октябрь. Например, праздник мог оказаться в тени Дня защитника Украины", - рассказывает историк.

А 6 мая было выбрано не случайно. Так, 6 мая 1648 года завершилась первая победная битва Национальной освободительной борьбы под предводительством Богдана Хмельницкого на Желтых Водах. И ключевую роль в этой битве сыграла казацкая пехота. Также именно 6 мая 1920 года, успешно завершился 6-месячный зимний рейд украинской армии по тылам сначала белогвардейских, а затем и красноармейских войск. Этот поход имеет для украинского войска символическое значение, ведь он начался 6 декабря (сейчас это День Вооруженных сил Украины), а завершился 6 мая.

К тому же, на 6 мая приходится большой религиозный праздник - День Юрия Змееборца - одного из покровителей украинского войска. В Украине этот святой преимущественно изображается в виде конного всадника, который копьем прокалывает змея. Но на флагах казачьего войска Юрия Змееборца изображали как пешего воина.

Напомним, недавно глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что выходной 9 мая нужно перенести на 8 мая для того, чтобы подчеркнуть готовность Украины отмечать окончание Второй мировой войны вместе с Европой.

Как сообщалось ранее, в Украине очень скоро может появиться новый праздник - в этот день будут чтить тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.