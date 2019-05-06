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В Украине впервые празднуют День пехоты

Новости » Общество    06.05.2019 - 09:14
В Украине впервые празднуют День пехоты
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Механизированные, горно-штурмовые воинские части составляют основу сухопутных войск

В Украине 6 мая впервые отмечается День пехоты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Механизированные, горно-штурмовые воинские части составляют основу сухопутных войск, выполняют задачи относительно удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов. Вместе с тем, механизированные объединения наряду с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследования и выполнения других задач.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указы, согласно которым устанавливаются День пехоты, День резервиста Украины и День сержанта Вооруженных сил Украины.

Добавим, что 18 мая в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября - День сержанта Вооруженных сил Украины.

Прошлой весной Порошенко ввел День пограничника, который отмечается 30 апреля. Кроме того, в ноябре прошлого года был введен День внешней разведки Украины, который отмечается 22 ноября.

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