Сьогодні в Україні відзначають нове свято: що про нього відомо

День піхоти 6 травня в Україні відзначають з 2019 року (колаж РБК-Україна)

День піхоти цього року вперше відзначають офіційно

День піхоти сьогодні, 6 травня, вперше офіційно святкують в Україні. Указ про запровадження цього свята у квітні підписав президент України Петро Порошенко. Про те, чому саме обрано цей день в в ефірі військового радіо Армія FM про розповів історик Василь Павлов.

Додамо, що разом з Днем піхоти президент підписав ще й укази про святкування Дня резервіста, який відзначатимуть 18 травня, та Дня сержанта - 18 листопада.

Так, за словами історика, події 2014-2019 років показали, що українська піхота є однією з найкращих у сучасному світі.

"Оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводила українська піхота, вже зараз вивчаються в найкращих військових навчальних закладах світу. Я вважаю, що піхота - це каста", - заявив Павлов.

Також він пояснив, наскільки важливим є День піхоти для військовослужбовців мотопіхотних підрозділів ЗСУ і чому датою військового професійного свята обрано саме 6 травня.

Ініціаторами запровадження такого професійного свята стали волонтери і ветерани-піхотинці. Згодом це питання дійшло до Міністерства оборони, Генерального штабу та штабу командування Сухопутних військ. Це питання обговорювали історики та військові з різних куточків України. У результаті сформувався перелік історичних дат, коли українська піхота відіграла важливу історичну роль.

День піхоти 6 травня в Україні відзначають з 2019 року (фото: mil.gov.ua)

Спочатку датою свята для піхотинців розглядався вересень-жовтень, але ці осінні місяці і без того переповнені військово-професійними святами (День танкіста, День військової розвідки тощо),

"Не хотілося, щоб дати накладалися, і День піхоти "загубився" поміж іншими. Так само і з датами, що припадали на жовтень. Наприклад, свято могло опинитися в тіні Дня захисника України", - розповідає історик.

А 6 травня було обрано не випадково. Так, 6 травня 1648 року завершилася перша переможна битва Національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького на Жовтих Водах. І ключову роль у цій битві відіграла козацька піхота. Також саме 6 травня, але 1920 року, успішно завершився 6-місячний зимовий рейд української армії тилами спочатку білогвардійських, а потім і червоноармійських військ. Цей похід має для українського війська символічне значення, адже він розпочався 6 грудня (зараз це День Збройних сил України), а завершився 6 травня.

До того ж, на 6 травня припадає велике релігійне свято - День Юрія Змієборця - одного з покровителів українського війська. В Україні цей святий переважно зображується у вигляді кінного вершника, який списом проштрикує змія. Але на прапорах козацького війська Юрія Змієборця зображували як пішого воїна.

Нагадаємо, нещодавно глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що вихідний 9 травня потрібно перенести на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом із Європою.

Як повідомлялося раніше, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято - в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.