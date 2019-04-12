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В Украине появится новый государственный праздник: что известно

STYLERЖизнь    12.04.2019 - 07:19
В Украине появится новый государственный праздник: что известно
В Украине появится праздник - День свободы совести и вероисповедания (коллаж: РБК-Украина)

Новый государственный праздник будет отмечен в календаре "красным"

В Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку. Об этом сообщил Владимир Вятрович на пресс-конференции в "Укринформ".

Известно, что красный день календаря будет называться День свободы совести и вероисповедания. Внедрение праздника инициировал Всеукраинский Совет религиозных объединений.

Вятрович объяснил, что коммунистический режим угнетал украинцев не только по национальному или социальному признаку. Репрессивная политика проводилась и против верующих. При чем жертвами режима были все вероисповедания - православия, протестантизм, мусульманство и другие.

По словам главы Украинского института национальной памяти, именно поэтому украинцам необходим День свободы совести и вероисповедания, чтобы показать, что демократические принципы в нашей стране победили.

В Украине появится новый государственный праздник: что известно

В Украине появится праздник - День свободы совести и вероисповедания (Владимир Вятрович, фото: РБК-Украина)

Ранее мы сообщали, что в Украине появится еще один праздник - День программиста, который предложили отмечать 13 сентября.

Кстати, в апреле 2019 года украинцы будут иметь много выходных, так как в этом месяце страна будет праздновать Пасху, что также совпадает с майскими праздниками.

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