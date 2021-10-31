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Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

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Воскресенье 31 октября 2021 07:00
Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас В Украине перевели часы в ночь на 31 октября
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине перевели часы на зимнее время 31 октября 2021 года. И, как показывает практика, у многих с утра возникает вопрос "который час" или "сколько сейчас времени".

Самое точное время в Украине сегодня с точностью до секунды, как настроиться на новый график и почему вообще мы переводим часы - обо всем этом читайте в материале Styler далее.

Украина перешла на зимнее время в 3:00. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на один час назад, из-за чего мы сегодня спали чуть-чуть дольше.

Как точно узнать, который сейчас час?

Если вы не доверяете часам выше, можете воспользоваться разными сервисами проверки времени.

Но, наверное, самый простой и надежный способ - набрать в Google запрос "сколько времени в Украине" или "точное время в [название вашего населенного пункта]". Самый популярный поисковик сразу подскажет точный ответ.

А еще помните, что ваши телефоны на iOS и Android (а также другие гаджеты с доступом к интернету) "обновились" автоматически. Поэтому спокойно доверяйте им в вопросе актуальности времени.

Механические часы нужно переводить вручную по такой схеме:

Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

Осенний перевод часов нужно осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

О чем важно помнить после перевода часов

Одна из самых главных вещей, о которых нужно помнить - время отправки транспорта. Особенно, если вы сегодня собираетесь куда-то ехать поездом или лететь самолетом.

К слову, "Укрзализныця" подкорректировала график.

"Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - напомнили в УЗ.

Также не забывайте и про влияние перевода стрелок часов на здоровье. Сегодня особенно стоит быть внимательным тем, кто имеет какие-либо хронические болезни, а особенно - болезни сердечно-сосудистой системы.

В ближайшие дни стоит отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи, пить больше воды и травяного чая. Старайтесь много двигаться и питаться сбалансировано.

Как минимизировать стресс от перехода на зимнее время

Эксперты советуют ложиться спать сегодня пораньше и, соответственно, раньше просыпаться завтра.

Сместите все свои физиологические и другие процессы на раннее время примеру, раньше завтракайте, принимайте душ, то же касается ужина и подготовки ко сну. Желательно совершить прогулку (если погода позволяет).

Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

Старайтесь уснуть сегодня пораньше (фото: pexels.com)

Чтобы привыкнуть к длительности светового дня, отрегулируйте освещение в доме: раньше закрывайте шторы, и открывайте их, как только проснетесь.

Меньше пейте кофе, старайтесь употреблять здоровые продукты, не раздражающие ваш ЖКТ. Лишняя нагрузка на организм сейчас точно ни к чему.

Когда снова будут переводить часы

Переход на летнее время в 2022 году состоится в последнее воскресенье первого месяца весны. B ночь на 27 марта в три часа cтрелки нужно будет снова перевести нa один час вперед.

Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

Весенний перевод часов нужно осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

Перевод часов не имеет смысла?

Недавно были опубликованы результаты опроса, согласно которым, на сегодняшний день треть украинцев (32%) считают правильным ничего не менять и оставить сезонный переход времени, а 42% являются сторонниками отказа от перевода часов.

Тем более, как показывают различные исследования, экономия электроэнергии при переводе времени - мизерная - от 1 до 3%, а то и меньше.

Зато дважды в год люди страдают от адаптации к новому графику. И дело не только в том, что снижается работоспособность, появляется сонливость и раздражительность.

Ведь перевод часов может вызвать инфаркт, депрессию и даже привести к медицинским ошибкам.

Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

Перевод часов может вызвать депрессию (фото: pexels.com)

Добавим, что на сегодняшний день сезонная смена времени применяется почти в 70 странах мира. Между тем около 135 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или полностью отказались от практики перевода часов.

Читайте также и о том, вернется ли Верховная Рада к отмене перевода часов в Украине.

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Перевод часов в Украине
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