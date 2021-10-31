Сегодня перевели часы: сколько времени в Украине прямо сейчас

В Украине перевели часы на зимнее время 31 октября 2021 года. И, как показывает практика, у многих с утра возникает вопрос "который час" или "сколько сейчас времени".

Самое точное время в Украине сегодня с точностью до секунды, как настроиться на новый график и почему вообще мы переводим часы - обо всем этом читайте в материале Styler далее.

Украина перешла на зимнее время в 3:00. В ночь с субботы на воскресенье стрелки часов были переведены на один час назад, из-за чего мы сегодня спали чуть-чуть дольше.

Как точно узнать, который сейчас час?

Если вы не доверяете часам выше, можете воспользоваться разными сервисами проверки времени.

Но, наверное, самый простой и надежный способ - набрать в Google запрос "сколько времени в Украине" или "точное время в [название вашего населенного пункта]". Самый популярный поисковик сразу подскажет точный ответ.

А еще помните, что ваши телефоны на iOS и Android (а также другие гаджеты с доступом к интернету) "обновились" автоматически. Поэтому спокойно доверяйте им в вопросе актуальности времени.

Механические часы нужно переводить вручную по такой схеме:

Осенний перевод часов нужно осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

О чем важно помнить после перевода часов

Одна из самых главных вещей, о которых нужно помнить - время отправки транспорта. Особенно, если вы сегодня собираетесь куда-то ехать поездом или лететь самолетом.

К слову, "Укрзализныця" подкорректировала график.

"Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, стоит быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", - напомнили в УЗ.

Также не забывайте и про влияние перевода стрелок часов на здоровье. Сегодня особенно стоит быть внимательным тем, кто имеет какие-либо хронические болезни, а особенно - болезни сердечно-сосудистой системы.

В ближайшие дни стоит отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи, пить больше воды и травяного чая. Старайтесь много двигаться и питаться сбалансировано.

Как минимизировать стресс от перехода на зимнее время

Эксперты советуют ложиться спать сегодня пораньше и, соответственно, раньше просыпаться завтра.

Сместите все свои физиологические и другие процессы на раннее время примеру, раньше завтракайте, принимайте душ, то же касается ужина и подготовки ко сну. Желательно совершить прогулку (если погода позволяет).

Старайтесь уснуть сегодня пораньше (фото: pexels.com)

Чтобы привыкнуть к длительности светового дня, отрегулируйте освещение в доме: раньше закрывайте шторы, и открывайте их, как только проснетесь.

Меньше пейте кофе, старайтесь употреблять здоровые продукты, не раздражающие ваш ЖКТ. Лишняя нагрузка на организм сейчас точно ни к чему.

Когда снова будут переводить часы

Переход на летнее время в 2022 году состоится в последнее воскресенье первого месяца весны. B ночь на 27 марта в три часа cтрелки нужно будет снова перевести нa один час вперед.

Весенний перевод часов нужно осуществить по такой схеме (wikipedia.org)

Перевод часов не имеет смысла?

Недавно были опубликованы результаты опроса, согласно которым, на сегодняшний день треть украинцев (32%) считают правильным ничего не менять и оставить сезонный переход времени, а 42% являются сторонниками отказа от перевода часов.

Тем более, как показывают различные исследования, экономия электроэнергии при переводе времени - мизерная - от 1 до 3%, а то и меньше.

Зато дважды в год люди страдают от адаптации к новому графику. И дело не только в том, что снижается работоспособность, появляется сонливость и раздражительность.

Ведь перевод часов может вызвать инфаркт, депрессию и даже привести к медицинским ошибкам.

Перевод часов может вызвать депрессию (фото: pexels.com)

Добавим, что на сегодняшний день сезонная смена времени применяется почти в 70 странах мира. Между тем около 135 стран или никогда не пользовались сезонным временем, или полностью отказались от практики перевода часов.