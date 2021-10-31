Сьогодні перевели годинник: котра година в Україні прямо зараз

В Україні перевели годинник на зимовий час 31 жовтня 2021 року. І, як показує практика, у багатьох з ранку виникає питання "котра година" або "скільки зараз часу".

Найточніший час в Україні сьогодні з точністю до секунди, як налаштуватися на новий графік і чому взагалі ми переводимо годинники - про все це читайте в матеріалі Styler далі.

Україна перейшла на зимовий час о 3:00. У ніч з суботи на неділю стрілки годинника були переведені на одну годину назад, через що ми сьогодні спали трохи довше.

Як точно дізнатися, яка зараз година?

Якщо ви не довіряєте годиннику вище, можете скористатися різними сервісами перевірки часу.

Але, напевно, найпростіший і найнадійніший спосіб - набрати в Google запит "котра година в Україні" або "точний час в [назва вашого населеного пункту]". Найпопулярніший пошуковик відразу підкаже точну відповідь.

А ще пам'ятайте, що ваші телефони на iOS і Android (а також інші гаджети з доступом до Інтернету) "оновилися" автоматично. Тому спокійно довіряйте їм в питанні актуальності часу.

Механічний годинник потрібно переводити вручну за такою схемою:

Осіннє переведення годинників потрібно здійснити за такою схемою (wikipedia.org)

Про що важливо пам'ятати після переведення годинників

Одна з найголовніших речей, про які потрібно пам'ятати - час відправки транспорту. Особливо, якщо ви сьогодні збираєтеся кудись їхати поїздом або летіти літаком.

До слова, "Укрзалізниця" підкоригувала графік.

"Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними і вчасно привести у відповідність час своїх годинників", - нагадали в УЗ.

Також не забувайте і про вплив переведення стрілок годинника на здоров'я. Сьогодні особливо варто бути уважним тим, хто має будь-які хронічні хвороби, а особливо - хвороби серцево-судинної системи.

У найближчі дні варто відмовитися від алкоголю, жирної і занадто солоної їжі, пити більше води і трав'яного чаю. Намагайтеся багато рухатися і харчуватися збалансовано.

Як мінімізувати стрес від переходу на зимовий час

Експерти радять лягати спати сьогодні раніше і, відповідно, раніше прокидатися завтра.

Змістіть всі свої фізіологічні та інші процеси на ранній час, раніше снідайте, приймайте душ, те ж стосується вечері і підготовки до сну. Бажано здійснити прогулянку (якщо погода дозволяє).

Намагайтеся заснути сьогодні раніше (фото: pexels.com)

Щоб звикнути до тривалості світлового дня, відрегулюйте освітлення в будинку: раніше закривайте штори, і відкривайте їх, як тільки прокинетеся.

Менше пийте кави, намагайтеся вживати здорові продукти, які не дратують ваш шлунково-кишковий тракт. Зайве навантаження на організм зараз точно ні до чого.

Коли знову будуть переводити годинник

Перехід на літній час в 2022 році відбудеться в останню неділю першого місяця весни. B ніч на 27 березня о третій годині стрілки потрібно буде знову перевести на одну годину вперед.

Весняне переведення годинників потрібно здійснити за такою схемою (wikipedia.org)

Переведення годинників не має сенсу?

Нещодавно були опубліковано результати опитування, згідно з якими, на сьогодні третина українців (32%) вважають правильним нічого не міняти і залишити сезонний перехід часу, а 42% є прихильниками відмови від переведення годинників.

Тим більше, як показують різні дослідження, економія електроенергії при перекладі часу - мізерна - від 1 до 3%, а то і менше.

Зате двічі на рік люди страждають від адаптації до нового графіку. І справа не тільки в тому, що знижується працездатність, з'являється сонливість і дратівливість.

Адже переведення годинників може викликати інфаркт, депресію і навіть привести до медичних помилок.

Переведення годинників може викликати депресію (фото: pexels.com)

Додамо, що зараз сезонна зміна часу застосовується майже в 70 країнах світу. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або повністю відмовилися від практики переведення годинників.