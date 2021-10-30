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Не ко времени. Вернется ли Рада к отмене перевода часов

Новина українською →
Киев, Суббота 30 октября 2021 09:43
Не ко времени. Вернется ли Рада к отмене перевода часов Фото: вернется ли Рада к отмене перевода часов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Рада в марте текущего года поддержала в первом чтении законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Его предложил Руслан Стефанчук, который в то время был на посту вице-спикера парламента.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Час вперед - час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию".

Так, нардеп предлагал отменить переход на летнее время, поскольку перевод часов негативно влияет на здоровье украинцев.

"Такой "сезонный временной скачок" приводит к изменению биологических ритмов и негативно сказывается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Однако тогда законопроект не смог пройти второе чтение. Парламентарии направили документ на доработку, чтобы после этого вынести его на повторное голосование, но оно до сих пор не состоялось.

Впрочем, через полгода Стефанчук заявил, что пока вопрос отмены перевода часов не на повестке дня, поэтому рассмотрение законопроекта пока не планируется.

"Голосовать его в период летнего времени, как по мне, нет смысла. Потому что идеология, которая закладывалась, это сохранить естественное для Украины зимнее время. Я думаю, что после того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия вновь должна быть поднята, но в совокупности с решениями ЕС, который также высказывался за отмену", - отметил инициатор законопроекта.

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