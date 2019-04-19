Я не сдаюсь: сеть бурно отреагировала на видеообращение Порошенко

Кандидат в президенты Украины Петро Порошенко накануне дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко признался, что за последние пять лет он совершал ошибки, но ему не стыдно за эти годы. Он отметил, что мало говорил с жителями страны, так как занимался страной, и сейчас он использует методы своего оппонента, чтобы украинцы его услышали.

"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское: одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей. Но сейчас я понял, что мало с вами говорил: я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", - сказал президент в своем видеообращении.

Порошенко обратился к украинцам накануне дебатов (facebook.com/petroporoshenko)

В сети на этот ролик очень бурно отреагировали и высказали свое мнение о том, что Петр Порошенко готов продолжать свою борьбу.

Не сдаваться. Идти вперед. Победим.

Первый президент. За которого мне действительно не стыдно.

А мне стыдно. Я с такой радостью голосовала в 2014 году, думала, что вот он, будущее наших детей!

Впервые Украина дипломатически сильна и действует как самостоятельный игрок. Со средневековья такого не было.

Не проголосовал в первом и не отдам свой голос и во втором туре.

Петр Алексеевич, ваше имя уже навсегда вписано в историю Украины. Держитесь.

Даже обидно, что вы вынуждены вести диалог в поле конкурента. Но я понимаю, что выхода нет.

Петр Алексеевич, Вы не тамада и не клоун, чтобы нас развлекать.

Претензий у меня очень много, но голосовать пойду за Вас и за всю Украину.

К сожалению, народ Украины еще не готов иметь президентом политика высокого уровня, как Порошенко. Но не думала, что в 21 веке мы нуждаемся в "хлебе и зрелищах".

Немного поздно начали, но не сдавайтесь.

Годы были тяжелые. Вас подвело Ваше ж окружение, министры, их зарплаты, их нежелание видеть людей. Никого не посадили. Коррупция. Суды над воинами АТО, но я проголосую за Вас, может то, что вы делаете для Украины оценят наши дети.

Красивый ролик вышел, да.

Почему вы так поздно проснулись? Надо больше конкретики, больше цифр, динамики. Не просто слов, а слов с источниками, которые можно проверить. Давите педаль на полную.

Будет правильным, если 400 человек в парламенте во главе с президентом проживут хотя бы год на тех условиях, которые они создали для народа, особенно пенсионеров. А тогда можно итоги делать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пятницу, 19 апреля, должны состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Первая часть должна состояться на НСК "Олимпийском" в 19:00, а вторая часть – в студии "Суспільного" в 21:00. РБК-Украина будет вести онлайн дебатов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в студию "Суспільного" он не приедет, чем вызвал возмущение в социальных сетях.

Зеленский не придет на дебаты на Суспільному (фото: РБК-Украина)

Кроме того, в четверг, 18 апреля, Владимир Зеленский представил свою команду, в которой оказался известный врач-педиатр Евгений Комаровский.