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Я не сдаюсь: сеть бурно отреагировала на видеообращение Порошенко


Петр Порошенко перед выборами 2019 признал, что совершал ошибки

Кандидат в президенты Украины Петро Порошенко накануне дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским записал видеообращение, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Порошенко признался, что за последние пять лет он совершал ошибки, но ему не стыдно за эти годы. Он отметил, что мало говорил с жителями страны, так как занимался страной, и сейчас он использует методы своего оппонента, чтобы украинцы его услышали.

"5 лет назад вы доверились мне. Я делал ошибки, но мне точно не стыдно за эти 5 лет. Посмотрите вокруг: безвиз, независимая церковь, сильная армия, стартапы, страна привлекательна для международных инвестиций, прогрессивная молодежь, которая реализует себя, мода на украинское: одежду, технологии, музыку. Мы превращаемся в страну возможностей.  Но сейчас я понял, что мало с вами говорил: я занимался страной. И поэтому сейчас я пытаюсь достучаться до вас всеми средствами. Использую методы оппонента, и, возможно, даже выгляжу необычно. Но я этого не боюсь, если так вы меня услышите. Я не сдаюсь и не сдамся. Я буду бороться за Украину как президент, как кандидат, как гражданин", - сказал президент в своем видеообращении.

Порошенко обратился к украинцам накануне дебатов (facebook.com/petroporoshenko)

В сети на этот ролик очень бурно отреагировали и высказали свое мнение о том, что Петр Порошенко готов продолжать свою борьбу.

  • Не сдаваться. Идти вперед. Победим.
  • Первый президент. За которого мне действительно не стыдно.
  • А мне стыдно. Я с такой радостью голосовала в 2014 году, думала, что вот он, будущее наших детей!
  • Впервые Украина дипломатически сильна и действует как самостоятельный игрок. Со средневековья такого не было.
  • Не проголосовал в первом и не отдам свой голос и во втором туре.
  • Петр Алексеевич, ваше имя уже навсегда вписано в историю Украины. Держитесь.
  • Даже обидно, что вы вынуждены вести диалог в поле конкурента. Но я понимаю, что выхода нет.
  • Петр Алексеевич, Вы не тамада и не клоун, чтобы нас развлекать.
  • Претензий у меня очень много, но голосовать пойду за Вас и за всю Украину.
  • К сожалению, народ Украины еще не готов иметь президентом политика высокого уровня, как Порошенко. Но не думала, что в 21 веке мы нуждаемся в "хлебе и зрелищах".
  • Немного поздно начали, но не сдавайтесь.
  • Годы были тяжелые. Вас подвело Ваше ж окружение, министры, их зарплаты, их нежелание видеть людей. Никого не посадили. Коррупция. Суды над воинами АТО, но я проголосую за Вас, может то, что вы делаете для Украины оценят наши дети.
  • Красивый ролик вышел, да.
  • Почему вы так поздно проснулись? Надо больше конкретики, больше цифр, динамики. Не просто слов, а слов с источниками, которые можно проверить. Давите педаль на полную.
  • Будет правильным, если 400 человек в парламенте во главе с президентом проживут хотя бы год на тех условиях, которые они создали для народа, особенно пенсионеров. А тогда можно итоги делать.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в пятницу, 19 апреля, должны состоятся дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Первая часть должна состояться на НСК "Олимпийском" в 19:00, а вторая часть – в студии "Суспільного" в 21:00. РБК-Украина будет вести онлайн дебатов.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в студию "Суспільного" он не приедет, чем вызвал возмущение в социальных сетях.

Зеленский не придет на дебаты на Суспільному (фото: РБК-Украина)

Кроме того, в четверг, 18 апреля, Владимир Зеленский представил свою команду, в которой оказался известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

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