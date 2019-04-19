Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн

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Дебаты Зеленского и Порошенко, согласно закону, должны пройти 19 апреля

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, согласно закону о выборах президента Украины, должны пройти в последнюю пятницу перед повторным голосованием - 19 апреля. Подробнее о встрече кандидатов - в материале РБК-Украина.

Порошенко и Зеленский договариваются о дебатах

Согласно украинскому законодательству, перед проведением второго тура выборов кандидаты должны провести дебаты. Отметим, хоть дебаты и предусмотрены законом Украины о выборах президента, участие в них не является обязательным. В законе указано, что дебаты должны пройти в последнюю пятницу перед днем голосования - в данном случае это 19 апреля. Кроме того, постановление ЦИК регламентирует место проведения встречи кандидатов (ул. Мельникова, 42, г. Киев) - студия общественного вещателя ("Суспільного").

О необходимости дебатов перед вторым туром первым заявил Порошенко - еще 31 марта - сразу после объявления первых результатов экзит-полов. В штабе Зеленского заявили о готовности кандидата принять в них участие, а спустя несколько дней о своем участии в дебатах Зеленский заявил лично. При этом, Зеленский выдвинул свои условия для их проведения. В частности, он предложил провести дебаты не в студии, а на НСК "Олимпийский". Об этом он завил в видеообращении, которое было адресовано Порошенко. Там же он заявил, что ждет от Порошенко извинений, а также назвал обязательным условием прохождение медобследования - сдачи анализов на наркотики и алкоголь.

Володимир Зеленський іде на дебати! Володимир Зеленський іде на дебати! Опубліковано Команда Зеленського Середа, 3 квітня 2019 р.

В ответ на это Порошенко записал свое видео, в котором согласился на условия Зеленского, отметив "Стадион, та стадион".

Cтадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Также Порошенко согласился выполнить условие Зеленского о сдаче анализов. Так, 5 апреля Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский", куда были приглашены медики из четырех клиник, и сдал кровь, мочу и волосы для проведения анализов и по результатам экспрес-теста никаких психоактивных веществ в организме действующего главы государства обнаружено не было. Вместе с тем, для полного анализа медикам потребуется две недели.

Стадіон, так стадіон. Сьогодні на «Олімпійському» здав усі необхідні аналізи та надав дозвіл на проведення досліджень в різних клініках щодо відсутності алко- та наркотичної залежності. Перші результати будуть оприлюднені буквально за декілька хвилин, далі за кілька годин. Вважаю, що ця процедура проведення аналізів взагалі має бути обов’язковою, тому що питання відсутності алко- та наркозалежності у кандидата у Президенти – це питання національної безпеки. Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Что касается Зеленского, Порошенко предлагал ему сдать анализы одновременно на НСК, но он отказался, заявив, что на стадионе нет лаборатории. Зеленский в тот же день, 5 апреля, также сдал кровь на анализы, но в клинике "Евролаб".

Опубліковано Команда Зеленського Четвер, 4 квітня 2019 р.

Медики анонсировали результаты через три дня, вместе с тем они появились в тот же день вечером. При этом, сначала на странице Зеленского в соцсети появились результаты с датой за 2 апреля. Позже документ был удален и вместо него опубликовали новый - с датой 5 апреля. В штабе Зеленского назвали произошедшее "казусом", а в "Евролабе" сослались на опечатку.

После этого началось обсуждение даты проведения дебатов Зеленского и Порошенко. В частности, у Порошенко называли две даты: 14 и 19 апреля. Зеленский же настаивал на 19 апреля. При этом, Порошенко считает, что дебаты должны проходить в несколько этапов по темам. Порошенко также согласен на проведение дебатов как на НСК, так и в студии "Суспільного", как это предусмотрено законом. В свою очередь Зеленский заявил, что его дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля на НСК.

#дебати Опубліковано Владимиром Зеленским Понеділок, 8 квітня 2019 р.

Кроме того, Зеленский записал видеообращение к Юлии Тимошенко, в котором предложил ей выступить модератором на дебатах. Он дал лидеру "Батькивщины" 24 часа на раздумия, вместе с тем, Тимошенко оставила предложение Зеленского без ответа.

Звернення до Ю. Тимошенко щодо дебатів. Опубліковано Владимиром Зеленским Четвер, 4 квітня 2019 р.

После этого Порошенко записал еще одно видео к Зеленскому, в котором призвал его к участию в дебатах.

Будьте мужиком, приходьте на дебати. Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це - некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 4 квітня 2019 р.

Порошенко также предлагал Зеленскому провести дебаты в несколько этапов. В частности, на 14 апреля Порошенко назначил дебаты на НСК, но Зеленский на них не пришел.

Кроме того, Порошенко принимает участие в различных политических ток-шоу на украинских каналах и приглашает Зеленского к участию в них, чтобы провести дебаты.

Зеленский, в свою очередь, продолжает настаивать на проведении дебатов только на НСК "Олимпийский" и только в 19:00 19 апреля.

Дебати!!! Дебати з приводу дебатів! Вже відкрита можливість зареєструватися на найголовнішу подію країни! Доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону: https://debaty2019.org.ua/ Бронюйте негайно! Отримуйте електронний квиток на пошту. На одну людину можна зареєструвати лише 2 безкоштовні квитки. Не дамо нас розділити!!! Опубліковано Команда Зеленського Вівторок, 16 квітня 2019 р.

17 апреля представитель Порошенко обратился в ЦИК с просьбой перенести на час время проведения дебатов в студии "Суспільного". Как пояснили у Порошенко, в 19:00 запланированы дебаты на НСК, которые продляться до 20:00-20:30 и после этого кандидату необходимо время, чтобы добраться до студии. Ранее Порошенко неоднократно подтверждал, что примет участие в дебатах и на НСК, и на "Суспільном". Вместе с тем, в штабе Зеленского заявили, что он не будет принимать участие в дебатах на "Суспільном".

18 апреля ЦИК, рассмотрев просьбу штаба Порошенко, принял решение перенести время дебатов кандидатов 19 апреля в студии "Суспільного" на 21:00.

Дебаты Порошенко и Зеленского: комментарии

Реакция "Олимпийского"

После того, как Зеленский 3 апреля записал первое видеообращение, в котором заявил о проведении дебатов на стадионе, администрация НСК "Олимпийский" заявила о готовности к проведению такого рода мероприятия. При этом на НСК отметили, что никто из кандидатов с подобной заявкой к ним не обращался. Спустя 7 дней, 10 апреля, на НСК сообщили, что получили заявки от представителей кандидатов на проведение дебатов. В частности, у Порошенко заявки направили на 14 и 19 апреля, у Зеленского - на 19 апреля.

Реакция правоохранителей

Правоохранители также заявили о готовности к проведению дебатов на НСК. В частности, 9 апреля МВД провело координационное совещание по вопросу обеспечения безопасности в случае проведения дебатов Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский".

Реакция ЦИК и "Суспільного"

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук и глава НОТУ Зураб Аласания 9 апреля провели совместный брифинг, посвященный дебатам Порошенко и Зеленского. В частности, Слипачук заявила, что официальными дебатами будут считаться только те, которые пройдут в студии "Суспільного" 19 апреля в 20:00, как это предусмотрено законом и постановлением ЦИК. Она также отметила, что необходимости в том, чтобы вностить изменения в постановление, которое регламентирует место проведения дебатов она не видит.

В свою очередь Аласания, поддержав позицию ЦИК, отметил, что "Суспільне" будет готово к проведению дебатов 19 апреля в студии в 20:00. В случае, если никто из кандидатов не придет - в течение часа на экране будет транслироваться заставка и бегущая строка, уведомляющая об отказе кандидатов прийти на дебаты. Если же придет один кандидат - он получит возможность выступить в течение часа без перерыва на рекламу.

По словам Аласании, дебаты в студии обойдутся бюджету примерно в 5,7 млн гривен.

Комментируя возможность проведения дебатов на стадионе, Аласания заявлял, что "Суспільне" готово заняться и их организацией. Он также отмечал, что дебаты на стадионе обойдутся кандидатам примерно в 6 млн долларов.

Спільний брифінг Голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук та Голови правління ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Зураба Аласанії на тему: "Про порядок проведення теледебатів між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування 21 квітня 2019 року". Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Вівторок, 9 квітня 2019 р.

Вакарчук и Айвазовская прокомментировали дебаты

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, комментируя дебаты кандидатов, призвал украинцев "вимагати змісту". Вакарчук возмутился, что на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой.

#ВимагаюЗмісту Святослав Вакарчук #ВимагаюЗмісту Всі говорять про вибори Президента України. Градус цього обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре: українці активно думають про власне майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в Президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права. Яка в того чи іншого кандидата в Президенти програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас? Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І, нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення? Я хотів би знати це! Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту Опубліковано Святославом Вакарчуком Пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что дебаты на стадионе Порошенко и Зеленский могут проводить исключительно за средства избирательного фонда. Она также заявила, что, согласно закону, формат дебатов будут определять не кандидаты, а вещатель.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов

В Украине 31 марта 2019 года состоялись очередные выборы президента, на которых свои кандидатуры выдвинули 39 кандидатов. Отметим, изначально Центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, но пять претендентов на пост президента воспользовались своим правом и отказались от участия в выборах.

7 апреля, спустя неделю после голосования, Центризбирком объявил официальные результаты выборов. Согласно подсчетам, во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. За Зеленского проголосовали 5 714 034 избирателей (30,24%), а за Порошенко - 3 014 609 (15,95%). На третьем месте - Юлия Тимошенко с поддержкой 2 532 452 (13,40%) избирателей.

Наибольшая поддержка избирателей у Порошенко во Львовской и Тернопольской областях. Тогда как Зеленского поддержало большинство голосовавших во всех регионах, кроме Ивано-Франковской (тут большинство голосовало за Тимошенко) и Луганской и Донецкой (здесь поддержали Юрия Бойко) областей.

Поскольку никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, ЦИК объявил о проведении повторгого голосования 21 апреля. Во второй тур вышли кандидаты с наибольшей поддержкой избирателей - Петр Порошенко и Владимир Зеленский.