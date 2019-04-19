Я не здаюся: мережа бурхливо відреагувала на відеозвернення Порошенко

Кандидат в президенти України, чинний президент Петро Порошенко, напередодні дебатів з кандидатом Володимиром Зеленським, записав відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Порошенко зізнався, що за останні п'ять років він робив помилки, але йому не соромно за ці роки. Він зазначив, що мало говорив з жителями країни, так як займався країною, і зараз він використовує методи свого опонента, щоб українці його почули.

"5 років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці 5 років. Подивіться навколо: безвиз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське: одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей. Але зараз я зрозумів, що мало з вами говорив: я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і, можливо, навіть виглядаю незвично. Але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин", - сказав президент у своєму відеозверненні.

Порошенко звернувся до українців напередодні дебатів (facebook.com/petroporoshenko)

В мережі на цей ролик дуже бурхливо відреагували і висловили свою думку про те, що Петро Порошенко готовий продовжувати свою боротьбу.

Не здаватися. Йти вперед. Переможемо.

Перший президент. За якого мені справді не соромно.

А мені соромно. Я з такою радістю голосувала в 2014 році, думала, що ось він, майбутнє наших дітей!

Вперше Україна дипломатично сильна і діє як самостійний гравець. З середньовіччя такого не було.

Не проголосував у першому і не віддам свій голос і в другому турі.

Петро Олексійович, ваше ім'я назавжди вписано в історію України. Тримайтеся.

Навіть прикро, що ви змушені вести діалог у полі конкурента. Але я розумію, що виходу немає.

Петро Олексійович, Ви не тамада і не клоун, щоб нас розважати.

Претензій у мене дуже багато, але голосувати піду за Вас і за всю Україну.

На жаль, народ України ще не готовий мати президентом політика високого рівня, як Порошенко. Але не думала, що в 21 столітті ми потребуємо "хліба і видовища".

Трохи пізно почали, але не здавайтеся.

Роки були важкі. Вас підвело Ваше ж оточення, міністри, їхні зарплати, їх небажання бачити людей. Нікого не посадили. Корупція. Суди над воїнами АТО, але я проголосую за Вас, може те, що ви робите для України оцінять наші діти.

Красивий ролик вийшов, так.

Чому ви так пізно прокинулися? Треба більше конкретики, більше цифр, динаміки. Не просто слів, а слів з джерелами, які можна перевірити. Тисніть педаль на повну.

Буде правильним, якщо 400 чоловік в парламенті на чолі з президентом проживуть хоча б рік на тих умовах, які вони створили для народу, особливо пенсіонерів. А тоді можна робити підсумки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в п'ятницю, 19 квітня, мають відбутися дебати між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Перша частина повинна відбутися на НСК "Олімпійському" в 19:00, а друга частина – у студії "Суспільного" о 21:00. РБК-Україна вестиме онлайн дебатів.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в студію "Суспільного" він не приїде, чим викликав обурення в соціальних мережах.

Зеленський не прийде на дебати на Суспільному (фото: РБК-Україна)

Крім того, у четвер, 18 квітня, Володимир Зеленський представив свою команду, в якій опинився відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.