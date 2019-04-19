Я не здаюся: мережа бурхливо відреагувала на відеозвернення Порошенко

Порошенко визнав, що здійснював помилки
Кандидат в президенти України, чинний президент Петро Порошенко, напередодні дебатів з кандидатом Володимиром Зеленським, записав відеозвернення, яке опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Порошенко зізнався, що за останні п'ять років він робив помилки, але йому не соромно за ці роки. Він зазначив, що мало говорив з жителями країни, так як займався країною, і зараз він використовує методи свого опонента, щоб українці його почули.
"5 років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці 5 років. Подивіться навколо: безвиз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське: одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей. Але зараз я зрозумів, що мало з вами говорив: я займався країною. І тому зараз я намагаюся достукатися до вас всіма засобами. Використовую методи опонента, і, можливо, навіть виглядаю незвично. Але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся. Я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин", - сказав президент у своєму відеозверненні.
Порошенко звернувся до українців напередодні дебатів (facebook.com/petroporoshenko)
В мережі на цей ролик дуже бурхливо відреагували і висловили свою думку про те, що Петро Порошенко готовий продовжувати свою боротьбу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в п'ятницю, 19 квітня, мають відбутися дебати між кандидатами у президенти України Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Перша частина повинна відбутися на НСК "Олімпійському" в 19:00, а друга частина – у студії "Суспільного" о 21:00. РБК-Україна вестиме онлайн дебатів.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в студію "Суспільного" він не приїде, чим викликав обурення в соціальних мережах.
Зеленський не прийде на дебати на Суспільному (фото: РБК-Україна)
Крім того, у четвер, 18 квітня, Володимир Зеленський представив свою команду, в якій опинився відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.