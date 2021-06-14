UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

Автор: Дмитрий Войналович

Футболист Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча Дания - Финляндия в первом туре группового этапа Евро 2020, впервые рассказал о своем самочувствии.

Слова полузащитника сборной Дании и "Интера" приводит итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

"Спасибо, я не сдамся! Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам "спасибо" за то, что вы для меня сделали!" - сказал футболист.

Эриксен, к слову, стал лицом обложки печатной версии этого авторитетного издания.

Кристиан Эриксен на обложке La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)

Отметим, что за здоровьем Кристиана следит весь футбольный мир, а миллионы людей поддерживают 29-летнего игрока.

Фото: Кристиан Эриксен (instagram.com/chriseriksen8)

Что случилось с Эриксеном?

  • Во время матча Дания - Финляндия в субботу, 12 июня, Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание.
  • К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и, как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.
  • Из-за эпизода английский арбитр Энтони Тейлор отложил матч.
  • Когда Кристиан полностью пришел в себя, он из больницы позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.
  • После потери Эриксена Дания, футболисты которой не смогли отойти от пережитого, сенсационно проиграла Финляндии со счетом 0:1.

Футболисты сборной Дании очень переживали за партнера по команде (instagram.com/gazzettadellosport)

Предлагаем вам также реакцию сети на исторический матч сборной Украины против Нидерландов на Евро 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Футболевро 2020