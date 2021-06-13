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"Эриксен был мертв": врач сборной Дании рассказал, как удалось спасти футболиста

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Копенгаген, Воскресенье 13 июня 2021 18:10
"Эриксен был мертв": врач сборной Дании рассказал, как удалось спасти футболиста Фото: Кристиан Эриксен (справа, uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен некоторое время был фактически мертв. Но его удалось реанимировать с первого раза.

Об этом рассказал врач сборной Дании Мартин Босен, сообщает Evening Standard.

Он отметил, что все события произошли очень быстро. Также врач не смог объяснить, что именно произошло и привело к ситуации.

"Эриксен был мертв. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить", - сказал Босен.

Утром в воскресенье Датский футбольный союз сообщил о стабильном состоянии Эриксена и продолжении обследования футболиста в больнице.

Напомним, во время матча Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание. К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.

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