Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

Футболіст Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу Данія - Фінляндія в першому турі групового етапу Євро 2020, вперше розповів про своє самопочуття.
Слова півзахисника збірної Данії та "Інтера" наводить італійське видання La Gazzetta Dello Sport.
"Спасибі, я не здамся! Зараз я відчуваю себе краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Я хочу сказати всім вам "спасибі" за те, що ви для мене зробили!"- сказав футболіст.
Еріксен, до слова, став обличчям обкладинки друкованої версії цього авторитетного видання.
Крістіан Еріксен на обкладинці La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)
Відзначимо, що за здоров'ям Крістіана стежить весь футбольний світ, а мільйони людей підтримують 29-річного гравця.
Фото: Крістіан Еріксен (instagram.com/chriseriksen8)
Футболісти збірної Данії дуже переживали за партнера по команді (instagram.com/gazzettadellosport)
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