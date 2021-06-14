Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

"Спасибі, я не здамся! Зараз я відчуваю себе краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Я хочу сказати всім вам "спасибі" за те, що ви для мене зробили!"- сказав футболіст.

Еріксен, до слова, став обличчям обкладинки друкованої версії цього авторитетного видання.

Крістіан Еріксен на обкладинці La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)

Відзначимо, що за здоров'ям Крістіана стежить весь футбольний світ, а мільйони людей підтримують 29-річного гравця.

Фото: Крістіан Еріксен (instagram.com/chriseriksen8)

Що сталося з Еріксеном?

Під час матчу Данія - Фінляндія в суботу, 12 червня, Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість.

До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і, як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.

Через епізод англійський арбітр Ентоні Тейлор відклав матч.

Коли Крістіан повністю прийшов до тями, він з лікарні подзвонив партнерам по національній команді по фейстайму і попросив їх повернутися на поле.

Після втрати Еріксена Данія, футболісти якої не змогли відійти від пережитого, сенсаційно програла Фінляндії з рахунком 0:1.

Футболісти збірної Данії дуже переживали за партнера по команді (instagram.com/gazzettadellosport)