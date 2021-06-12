ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Матч Дании и Финляндии прервали: Эриксену проводили реанимацию прямо на поле

Новина українською →
Копенгаген, Суббота 12 июня 2021 20:01
Матч Дании и Финляндии прервали: Эриксену проводили реанимацию прямо на поле Фото: момент реанимации Эриксена на поле (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван. В конце первого тайма потерял сознание полузащитник Дании Кристиан Эриксен.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Футболист упал у бровки поля, постепенно остановившись в беге. И потерял сознание. После этого медики длительно занимались Кристианом и проводили реанимацию игроку на поле, включая непрямой массаж сердца.

В итоге Эриксена унесли с поля, но о его состоянии пока ничего неизвестно. Первый тайм не был доигран и неизвестно, будет ли матч доигран сегодня вовсе.

UPD (20:08): Кристиана Эриксена увезли со стадиона в больницу. А матч Дания - Финляндия официально приостановлен, хотя диктор по стадиону попросил зрителей оставаться на своих местах.

Оказалось, что уже с поля футболиста увозили, когда он вернулся в сознание и в кислородной маске.

UPD (20:30): УЕФА заявил, что состояние Эриксена стабилизировано, а итоговое решение по матчу будет опубликовано в 20:45.

Матч Дании и Финляндии прервали: Эриксену проводили реанимацию прямо на поле

Врач сборной Украины Вячеслав Попов в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал, что ситуация, которая случилась с Эриксеном, могла произойти в случае остановки сердца, поскольку медики на поле сразу начали дефибриляцию, а также в случае попадания тромба в сердце.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Евро-2020
NEWS
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
В Украине заработали более 50 центров вакцинации
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами