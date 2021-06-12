Матч Дании и Финляндии прервали: Эриксену проводили реанимацию прямо на поле

Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван. В конце первого тайма потерял сознание полузащитник Дании Кристиан Эриксен.

Футболист упал у бровки поля, постепенно остановившись в беге. И потерял сознание. После этого медики длительно занимались Кристианом и проводили реанимацию игроку на поле, включая непрямой массаж сердца.

В итоге Эриксена унесли с поля, но о его состоянии пока ничего неизвестно. Первый тайм не был доигран и неизвестно, будет ли матч доигран сегодня вовсе.

UPD (20:08): Кристиана Эриксена увезли со стадиона в больницу. А матч Дания - Финляндия официально приостановлен, хотя диктор по стадиону попросил зрителей оставаться на своих местах.

Оказалось, что уже с поля футболиста увозили, когда он вернулся в сознание и в кислородной маске.

UPD (20:30): УЕФА заявил, что состояние Эриксена стабилизировано, а итоговое решение по матчу будет опубликовано в 20:45.

Врач сборной Украины Вячеслав Попов в эфире телеканала "Футбол 1" рассказал, что ситуация, которая случилась с Эриксеном, могла произойти в случае остановки сердца, поскольку медики на поле сразу начали дефибриляцию, а также в случае попадания тромба в сердце.