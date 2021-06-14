Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

Футболист Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча Дания - Финляндия в первом туре группового этапа Евро 2020, впервые рассказал о своем самочувствии.

"Спасибо, я не сдамся! Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам "спасибо" за то, что вы для меня сделали!" - сказал футболист.

Эриксен, к слову, стал лицом обложки печатной версии этого авторитетного издания.

Кристиан Эриксен на обложке La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)

Отметим, что за здоровьем Кристиана следит весь футбольный мир, а миллионы людей поддерживают 29-летнего игрока.

Фото: Кристиан Эриксен (instagram.com/chriseriksen8)

Что случилось с Эриксеном?

Во время матча Дания - Финляндия в субботу, 12 июня, Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание.

К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и, как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.

Из-за эпизода английский арбитр Энтони Тейлор отложил матч.

Когда Кристиан полностью пришел в себя, он из больницы позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.

После потери Эриксена Дания, футболисты которой не смогли отойти от пережитого, сенсационно проиграла Финляндии со счетом 0:1.

Футболисты сборной Дании очень переживали за партнера по команде (instagram.com/gazzettadellosport)