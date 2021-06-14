Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020
Футболист Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча Дания - Финляндия в первом туре группового этапа Евро 2020, впервые рассказал о своем самочувствии.
Слова полузащитника сборной Дании и "Интера" приводит итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.
"Спасибо, я не сдамся! Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам "спасибо" за то, что вы для меня сделали!" - сказал футболист.
Эриксен, к слову, стал лицом обложки печатной версии этого авторитетного издания.
Кристиан Эриксен на обложке La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)
Отметим, что за здоровьем Кристиана следит весь футбольный мир, а миллионы людей поддерживают 29-летнего игрока.
Фото: Кристиан Эриксен (instagram.com/chriseriksen8)
Что случилось с Эриксеном?
- Во время матча Дания - Финляндия в субботу, 12 июня, Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание.
- К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и, как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.
- Из-за эпизода английский арбитр Энтони Тейлор отложил матч.
- Когда Кристиан полностью пришел в себя, он из больницы позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.
- После потери Эриксена Дания, футболисты которой не смогли отойти от пережитого, сенсационно проиграла Финляндии со счетом 0:1.
Футболисты сборной Дании очень переживали за партнера по команде (instagram.com/gazzettadellosport)
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