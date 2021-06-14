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Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

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Дания, Понедельник 14 июня 2021 10:23
Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020 Фото: Кристиан Эриксен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Футболист Кристиан Эриксен, перенесший остановку сердца во время матча Дания - Финляндия в первом туре группового этапа Евро 2020, впервые рассказал о своем самочувствии.

Слова полузащитника сборной Дании и "Интера" приводит итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

"Спасибо, я не сдамся! Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам "спасибо" за то, что вы для меня сделали!" - сказал футболист.

Эриксен, к слову, стал лицом обложки печатной версии этого авторитетного издания.

Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

Кристиан Эриксен на обложке La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)

Отметим, что за здоровьем Кристиана следит весь футбольный мир, а миллионы людей поддерживают 29-летнего игрока.

Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

Фото: Кристиан Эриксен (instagram.com/chriseriksen8)

Что случилось с Эриксеном?

  • Во время матча Дания - Финляндия в субботу, 12 июня, Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание.
  • К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и, как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.
  • Из-за эпизода английский арбитр Энтони Тейлор отложил матч.
  • Когда Кристиан полностью пришел в себя, он из больницы позвонил партнерам по национальной команде по фейстайму и попросил их вернуться на поле.
  • После потери Эриксена Дания, футболисты которой не смогли отойти от пережитого, сенсационно проиграла Финляндии со счетом 0:1.

Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020Я не сдамся! Эриксен впервые рассказал об остановке сердца на Евро 2020

Футболисты сборной Дании очень переживали за партнера по команде (instagram.com/gazzettadellosport)

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