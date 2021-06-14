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Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

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Данія, Понеділок 14 червня 2021 10:23
Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020 Фото: Крістіан Еріксен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Футболіст Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця під час матчу Данія - Фінляндія в першому турі групового етапу Євро 2020, вперше розповів про своє самопочуття.

Слова півзахисника збірної Данії та "Інтера" наводить італійське видання La Gazzetta Dello Sport.

"Спасибі, я не здамся! Зараз я відчуваю себе краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося. Я хочу сказати всім вам "спасибі" за те, що ви для мене зробили!"- сказав футболіст.

Еріксен, до слова, став обличчям обкладинки друкованої версії цього авторитетного видання.

Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

Крістіан Еріксен на обкладинці La Gazzetta Dello Sport (twitter.com/FabrizioRomano)

Відзначимо, що за здоров'ям Крістіана стежить весь футбольний світ, а мільйони людей підтримують 29-річного гравця.

Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

Фото: Крістіан Еріксен (instagram.com/chriseriksen8)

Що сталося з Еріксеном?

  • Під час матчу Данія - Фінляндія в суботу, 12 червня, Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість.
  • До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і, як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.
  • Через епізод англійський арбітр Ентоні Тейлор відклав матч.
  • Коли Крістіан повністю прийшов до тями, він з лікарні подзвонив партнерам по національній команді по фейстайму і попросив їх повернутися на поле.
  • Після втрати Еріксена Данія, футболісти якої не змогли відійти від пережитого, сенсаційно програла Фінляндії з рахунком 0:1.

Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020Я не здамся! Еріксен вперше розповів про зупинку серця на Євро 2020

Футболісти збірної Данії дуже переживали за партнера по команді (instagram.com/gazzettadellosport)

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