Счетчики помогают сэкономить до 50%: как установить, и кто этим должен заниматься

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что установка счетчиков помогает экономить на оплате коммунальных услуг. Он отметил, что установка домового счетчика поможет снизить счета на коммунальные услуги до 50%.
О том, кто должен устанавливать счетчики, какие они бывают и помогают ли они экономить в реальности – читайте в Styler.
"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлен придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным, иногда это 50% экономии", - заявил Чернышов на форуме "Украина 30".
Домовой счетчик нужен для того, чтобы снизить стоимость оплаты за тепло. Более эффективными являются квартирные счетчики, но везде есть возможность их устанавливать. В пользовании общедомовым счетчиком есть и свои подводные камни – несбалансированное распределение тепла по всем этажам и равная оплата всех жильцов дома, независимо от того, сколько они потребляют.
Пример. В девятиэтажном доме верхние этажи получают больше тепла и регулярно просят скрутить счетчик, а на первых этажах жильцы мерзнут. У некоторых жильцов утепленные окна и двери, у некоторых – старые окна или угловая квартира, где труднее сохранять тепло. Но платить за потребление приходится всем одинаково, так как общий счет раскидывается по квартирам.
В результате люди, у которых в квартире может быть едва +18 градусов и те, у кого доходит до +25 градусов – платят одинаково. И это приводит к конфликту между жильцами.
Однако в целом опыт установления счетчиков уже показал – экономить на отоплении получается. Так как жильцы могут регулировать температуру в зависимости от температуры воздуха на улице и погодных условий.
Стоит отметить, что соответствующие компании сейчас берут на себя весь спектр услуг и предлагают все – от разработки проекта до монтажа. В такой пакет входит еще и регистрация теплосчетчика в компании, которая предоставляет тепло. Стоимость таких услуг зависит от диаметра труб, тепловой нагрузки и других характеристик системы подачи тепла. Как показывает статистика за несколько лет, жильцы многоквартирных домов смогли сэкономить на отоплении с помощью счетчиков в среднем до 30%.
Занимается сбором документации и проектом обычно глава ОСББ или ЖЕК. Но жильцы могут и сами инициировать установку общедомового счетчика.
Самые распространенные – механические, ультразвуковые и электромагнитные.
Ультразвуковой теплосчетчик – прибор учета тепловой энергии на базе ультразвукового расходомера, отличается незначительным гидравлическим сопротивлением и отлично измеряет расход чистого теплоносителя. В случае протекания сильно загрязненного теплоносителя, либо появления воздушных пузырей в потоке, теплосчетчики с ультразвуковыми расходомерами определяют потребленное тепло с существенной погрешностью. Кроме того, ультразвуковые датчики расхода счетчиков тепла чувствительны к отложениям накипи на внутренних поверхностях расходомерного участка.
Механический теплосчетчик – прибор учета тепловой энергии на базе механического расходомера, отличается невысокой стоимостью, относительно высоким гидравлическим сопротивлением и наличием подвижных частей в расходомерном участке. Перед механическими преобразователями расхода обязательна установка сетчатого фильтра грубой очистки. Приборы учета с механическими расходомерами монтируются в любом положении, тогда как ультразвуковые расходомеры не рекомендуется устанавливать при потоке теплоносителя сверху вниз.
Электромагнитные теплосчетчики производят вычисления тепловой энергии и тепловой мощности на основе данных об объемном расходе и объеме теплоносителя, температур на прямом и обратном трубопроводе с учетом изменения теплоемкости теплоносителя при изменении разности температур на входе и выходе. Поскольку при этом возникают малые величины тока, то электромагнитные теплосчетчики очень чувствительны к качеству монтажа, условиям эксплуатации. Недостаточно качественное соединение проводов, появление дополнительных сопротивлений в соединениях, наличие примесей в воде, особенно соединений железа, резко увеличивают погрешность показаний приборов. Тем не менее можно сказать, что электромагнитные теплосчетчики имеют достаточную метрологическую стабильность и могут успешно применяться, как в одноканальных, так и в двухканальных тепловых системах.
Для экономии нужно установить на счетчики терморегуляторы. И это касается не только общедомового счетчика. По возможности – нужно ставить и отдельные счетчики в каждой квартире и терморегуляторы на отопительные приборы. Тогда экономить действительно получится. Можно будет регулировать даже ежедневное потребление тепла. Скручивать в дневное время, когда все жильцы отсутствуют или во время поездок. Важно! Не скручивать их полностью даже при долгом отсутствии в зимнее время.
Напомним, ранее мы писали о том, как экономить электроэнергию в любой квартире и не сидеть в темноте.