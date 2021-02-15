Счетчики помогают сэкономить до 50%: как установить, и кто этим должен заниматься

"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлен придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным, иногда это 50% экономии", - заявил Чернышов на форуме "Украина 30".

Установка домового счетчика на воду

Домовой счетчик нужен для того, чтобы снизить стоимость оплаты за тепло. Более эффективными являются квартирные счетчики, но везде есть возможность их устанавливать. В пользовании общедомовым счетчиком есть и свои подводные камни – несбалансированное распределение тепла по всем этажам и равная оплата всех жильцов дома, независимо от того, сколько они потребляют.

Пример. В девятиэтажном доме верхние этажи получают больше тепла и регулярно просят скрутить счетчик, а на первых этажах жильцы мерзнут. У некоторых жильцов утепленные окна и двери, у некоторых – старые окна или угловая квартира, где труднее сохранять тепло. Но платить за потребление приходится всем одинаково, так как общий счет раскидывается по квартирам.

В результате люди, у которых в квартире может быть едва +18 градусов и те, у кого доходит до +25 градусов – платят одинаково. И это приводит к конфликту между жильцами.

Однако в целом опыт установления счетчиков уже показал – экономить на отоплении получается. Так как жильцы могут регулировать температуру в зависимости от температуры воздуха на улице и погодных условий.

Как установить счетчик в многоквартирном доме

Нужно получить технические условия на монтаж общедомового счетчика в многоквартирном доме.

Разработать проект установки прибора учета в многоквартирном доме и согласовать его с компанией-поставщиком тепла.

Выбрать и приобрести теплосчетчик.

Найти организацию, которая смонтирует и настроит работу прибора учета.

Стоит отметить, что соответствующие компании сейчас берут на себя весь спектр услуг и предлагают все – от разработки проекта до монтажа. В такой пакет входит еще и регистрация теплосчетчика в компании, которая предоставляет тепло. Стоимость таких услуг зависит от диаметра труб, тепловой нагрузки и других характеристик системы подачи тепла. Как показывает статистика за несколько лет, жильцы многоквартирных домов смогли сэкономить на отоплении с помощью счетчиков в среднем до 30%.

Занимается сбором документации и проектом обычно глава ОСББ или ЖЕК. Но жильцы могут и сами инициировать установку общедомового счетчика.

Какие бывают счетчики

Самые распространенные – механические, ультразвуковые и электромагнитные.

Ультразвуковой теплосчетчик – прибор учета тепловой энергии на базе ультразвукового расходомера, отличается незначительным гидравлическим сопротивлением и отлично измеряет расход чистого теплоносителя. В случае протекания сильно загрязненного теплоносителя, либо появления воздушных пузырей в потоке, теплосчетчики с ультразвуковыми расходомерами определяют потребленное тепло с существенной погрешностью. Кроме того, ультразвуковые датчики расхода счетчиков тепла чувствительны к отложениям накипи на внутренних поверхностях расходомерного участка.

Механический теплосчетчик – прибор учета тепловой энергии на базе механического расходомера, отличается невысокой стоимостью, относительно высоким гидравлическим сопротивлением и наличием подвижных частей в расходомерном участке. Перед механическими преобразователями расхода обязательна установка сетчатого фильтра грубой очистки. Приборы учета с механическими расходомерами монтируются в любом положении, тогда как ультразвуковые расходомеры не рекомендуется устанавливать при потоке теплоносителя сверху вниз.

Электромагнитные теплосчетчики производят вычисления тепловой энергии и тепловой мощности на основе данных об объемном расходе и объеме теплоносителя, температур на прямом и обратном трубопроводе с учетом изменения теплоемкости теплоносителя при изменении разности температур на входе и выходе. Поскольку при этом возникают малые величины тока, то электромагнитные теплосчетчики очень чувствительны к качеству монтажа, условиям эксплуатации. Недостаточно качественное соединение проводов, появление дополнительных сопротивлений в соединениях, наличие примесей в воде, особенно соединений железа, резко увеличивают погрешность показаний приборов. Тем не менее можно сказать, что электромагнитные теплосчетчики имеют достаточную метрологическую стабильность и могут успешно применяться, как в одноканальных, так и в двухканальных тепловых системах.

Как счетчики помогают экономить

Для экономии нужно установить на счетчики терморегуляторы. И это касается не только общедомового счетчика. По возможности – нужно ставить и отдельные счетчики в каждой квартире и терморегуляторы на отопительные приборы. Тогда экономить действительно получится. Можно будет регулировать даже ежедневное потребление тепла. Скручивать в дневное время, когда все жильцы отсутствуют или во время поездок. Важно! Не скручивать их полностью даже при долгом отсутствии в зимнее время.