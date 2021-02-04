Экономим электроэнергию легко и просто: эксперты дали советы, которые работают

Эксперты рассказали, как сэкономить на электроэнергии (Фото: freepik.com)

Повышение тарифов на электроэнергию привело к тому, что суммы в платежках украинцев начали расти. В Украине была установлена фиксированная цена для потребителей на уровне 1,68 за кВт/ч. Это привело к тому, что в феврале украинцы получат платежки с повышенными суммами в среднем на 50-80 гривен.

Однако есть реальные способы экономить электроэнергию и при этом не сидеть в темноте. Специалисты рассказали, что можно сделать, чтобы сократить потребление. Об этом говорится на странице "Енера Схід" на Facebook.

Установите светодиодные лампы LED. Они потребляют в несколько раз меньше электроэнергии и служат дольше обычных. Вероятная экономия составит от 100 кВт/ч в год.

Не оставляйте приборы в режиме ожидания. Например, телевизор в режиме ожидания употребляет около 25 кВт/ч в год, а зарядка от телефона в розетке – 20 кВт/ч в год. В среднем приборы в режиме ожидания "съедают" до 200 кВт/ч в год.

Выключайте свет, когда уходите из дома там, где оно не нужно. По некоторым подсчетам, 30% домашней электроэнергии тратится на освещение помещений там, где никого нет.

Установите многозонный счетчик и измените время использования самых энергоемких приборов.

Не заставляйте технику работать в усиленном режиме, придерживайтесь указанного в инструкциях – прибор, который работает на пределе своих возможностей, потребляют электроэнергию сверх нормы.

Не включайте приборы без особой потребности – например, стирка ежедневно при загрузке стиральной машины только наполовину.

Не устанавливайте холодильник рядом с источниками тепла – потребление электроэнергии может вырасти в разы. Вовремя размораживайте холодильник.

Включайте кондиционер только при закрытых дверях и окнах – не нужно ему работать вхолостую.

Покупайте технику для дома с энергопотреблением класса "А" и выше – разница в энергопотреблении может составить до 50%.

Периодически очищайте чайник, и водонагреватели (бойлеры) от накипи – она в десятки раз уменьшает эффективность работы нагревательного элемента. И не кипятите лишнюю воду.

Уменьшайте яркость и контрастность монитора или телевизора – употребление электрики уменьшиться.

Чаще вытирайте мешки и фильтры пылесоса – это позволит прибору работать в более комфортном режиме, и он будет употреблять меньше электрики.

Чаще вытирайте пыль на лампах, и плафонах – пыль может поглощать до 10-15% света от лампы.

Установите датчики движения. Это даст возможность употреблять энергоресурсы тогда, когда они нужны. В частных домах можно установить датчики во дворе, возле ворот или дверей.

Косметический ремонт, осветление интерьера с помощью светлых обоев или белых стен позволят вашему жилью отражать до 80% солнечных лучей. Это уменьшит потребность в электрике для освещения.

Замените старую проводку.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам пообещали компенсировать повышение тарифов.

А также рассказывали о том, как можно легко экономить и при этом ни в чем себе не отказывать.