ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Экономия до 50%: Чернышов объяснил необходимость установления счетчиков

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 10:52
Экономия до 50%: Чернышов объяснил необходимость установления счетчиков Фото: Алексей Чернышов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов объяснил, почему украинцам выгодно устанавливать счетчики. По его словам, это существенно позволяет экономить средства на оплату коммунальных услуг.

Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".

"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлен придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным, иногда это 50% экономии ", - рассказал министр.

Напомним, в Украине планируют создать государственную жилищно-коммунальную инспекцию. В Минрегионе считают, что государство должно контролировать качество оказания услуг.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии.

Кроме того, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в этом отопительном сезоне не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Подписан меморандум правительства с местной властью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Кабинет Министров Украины тарифы счетчики
NEWS
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
Карантин в Украине могут продлить до 30 апреля
DAILY
Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старт вакцинации: кого и как в Украине будут прививать от коронавируса